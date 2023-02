Activistas pro vida celebran exclusión del aborto; pro causales dicen Senado aprobó un “código de muerte”

La aprobación del Código Penal sin las causales del aborto fue motivo de felicidad para los movimientos llamados pro vida que consideran que la interrupción del embarazo debe seguir siendo penalizada en la República Dominicana.

No así para las activistas que llevan varios años solicitando la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales para aceptar cómo válida la reforma del Código Penal Dominicano, el cual data de 1884.

Este martes fue su más reciente manifestación frente al Congreso Nacional mientras los legisladores conocían la pieza.

Tras conocer la decisión de 23 votos a favor del nuevo Código Penal y tres en contra, la activista Natalia Mármol y los movimientos en apoyo a las causales calificaron el proyecto de modificación como un “código de muerte” para las mujeres y niñas, a quienes entiende que el Estado no le dará la opción de abortar sin ser sometidas a la justicia “cuando el embrión sea incompatible con la vida, cuando la vida de la gestante esté en peligro o cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto”.

Fustigó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) le haya retirado su apoyo a las causalistas.

“El PRM dijo que protegería a las mujeres y sin duda, digo con mucho dolor, que este es un Código Penal que si se promulga de esa manera va a continuar siendo el responsable de las muertes de muchas mujeres”, subrayó.

Dijo que el movimiento continuará su plan de lucha, puesto que faltan dos fases por agotarse para la implementación del nuevo código: que sea conocido y sancionado por la Cámara de Diputados y, luego, refrendado por el Poder Ejecutivo.

Durante la sesión del Senado, Antonio Taveras Guzmán, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), e Yvan Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), salieron del hemiciclo. El primero que la semana pasada votó a favor del proyecto quiso abstenerse este martes en solidaridad a las pro causales, al no poder hacerlo decidió retirarse en el momento de la votación de la pieza.

Está acción de Taveras Guzmán y Lorenzo, al igual de los tres senadores que votaron en contra, fue calificada por la presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi) como una insensatez, debido a la importancia que supone la actualización del viejo código.

“Los que no votaron por el Código Penal o se fueron no les importa este país, porque ese código tiene tipificado como 50 delitos y ellos que tanto saben qué necesita el país se oponen porque sencillamente no hay aborto, porque no hay orientación sexual, porque no se da el permiso de abortar, ¿qué clase de legisladores son esos?, cuestionó.

Damaris Patrocinio entiende que las activistas de las causales tienen derecho de hacer sus reclamos, pero manifestó que tiene la seguridad de que la Cámara de Diputados aprobará el Código Penal tal como lo hizo hoy el Senado.

Bondades del nuevo código

El propio senador Antonio Taveras Guzmán expresó las bondades que tiene el nuevo Código Penal pese a la exclusión de las controvertidas causales.

Destacó que el Congreso ha trabajado incansablemente por un Código Penal y que han perdido algunas batallas momentáneas y que han ganado otras.

Dijo que su voto favorable no le eximirá de seguir luchando a favor de los derechos ciudadanos.

Entre las bondades del proyecto de modificación del Código Penal citó que se fortalecen las penas para los autores intelectuales de los delitos, se tipifica los crímenes y delitos de lesa humanidad, así como la corrupción administrativa y establecería el cúmulo de penas.

También destacó que la pieza tipifica la estafa piramidal, las lesiones permanentes provocadas por sustancias químicas, como el ácido del diablo, sancionaría de forma más severa el feminicidio, entre otros delitos.

La pieza, que contiene 421 artículos, busca fortalecer el estado social y democrático de derecho a fin de dotar a la República Dominicana de un ordenamiento jurídico moderno.