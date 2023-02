Abinader invita otra vez a la oposición a "caerle atrás"

En su discurso para la inauguración de la Circunvalación de Azua, el presidente Luis Abinader dedicó unos minutos para referirse a las críticas de opositores de que el gobierno solo daba palazos y picazos invitándolos a que a partir de ahora le caigan atrás a sus ejecutorias.

“Respondemos con hechos, y el que me quiera ver que me caiga atrás”, recalcó el mandatario.

Señaló que esta obra que, en ocho años había avanzado menos de un 30 %, en tan solo un año, en su gestión de Gobierno se terminó el restante 70 %.

"No respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición, no lo respondemos verbalmente, lo respondemos con hechos. Y el que quiera ver que me caiga atrás, a ver un verdadero plan de desarrollo, plan que está dando resultados, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dicen todas las estadísticas", expresó Abinader , según una nota de prensa compartida por la Presidencia.

La Circunvalación de Azua fue construida para agilizar el tránsito vehicular desde y hacia las nueve provincias que componen las regiones Sur, sur-central y suroeste.

El mandatario destacó que la construcción de esta obra con una inversión de más de cinco mil millones de pesos, beneficia a una población de más de 800 mil habitantes, y pasa por comunidades como el Proyecto Emma Balaguer, playa Monte Río, La Estancia, Puerto Viejo, Las Clavelinas, La Ceiba, La Ciénega, Sabana Yegua, Las Barias, El Rosario y Zona Franca de Azua, "que verán dinamizadas sus economías locales y sentirán el crecimiento económico y el impacto en sus propias vidas y familias".

Circuito Vial Sur

Asimismo dijo que representa un gran impulso al gran "Circuito Vial Sur" que se ha diseñado para facilitar la movilidad en toda la región, con la adecuación de carreteras y la construcción de nuevas vías para responder a la demanda de los habitantes que utilizan estas carreteras.

En ese sentido, indicó que este "Circuito Vial Sur" ha sido concebido como uno de los pilares sobre los que están basando el proyecto de desarrollo integral de toda el sur y que su puesta en funcionamiento facilita la conexión directa y fluida entre las nueve provincias de la región, conectándolas con Santo Domingo y con el Distrito Nacional, logrando así un beneficio significativo para los usuarios de esta carretera con la reducción de tiempo y distancia.

La obra, que empieza en la entrada de la ciudad de Azua, hace un recorrido de 13.5 kilómetros para reencontrarse con la carretera Sánchez, pasando el río Jura, a la entrada de la comunidad de Los Jovillos y también muy cerca de la Zona Franca de Azua.

El gobernante llamó a la población a "cuidar el desarrollo y el progreso y aseguró el gobierno está dispuesto a seguir actuando con la transparencia".

"Mis queridos azuanos y mis queridos amigos de todas las provincias del Sur, nos toca con esta obra y con las demás que he mencionado, con el desarrollo de Pedernales y con el Plan San Juan vamos a defender el progreso y el desarrollo del sur y de la República Dominicana", concluyó el jefe de Estado.

El "Circuito Vial Sur" incluye, según detalló el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, el mejoramiento y ampliación de la autopista 6 de Noviembre, la Circunvalación de Baní, la reconstrucción y modernización de las carreteras Barahona-Enriquillo y Enriquillo- Pedernales.

¿De dónde salieron los fondos?

De su lado, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, explicó que los recursos para esta importante obra fueron provenientes de fondos locales del Presupuesto Nacional y recursos del Fideicomiso RD-Vial, producto de las recaudaciones por el pago en las estaciones de peaje que realizan los ciudadanos que transitan por las autopistas troncales en todo el país.

Ascención indicó que la nueva vía al circunvalar el casco urbano de Azua permitirá la disminución del congestionamiento vial en el centro de la ciudad, la contaminación ambiental, los altos costos operacionales y el mayor tiempo de viaje que sufren en la actualidad, tanto los residentes en esta localidad, como los usuarios del tráfico de paso que se desplaza a las regiones Valdesia, El Valle y Enriquillo.

Acompañaron al mandatario en la inauguración los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Agricultura, Limber Cruz; el viceministro Administrativo y Financiero de la Presidencia, Igor Rodríguez; el alcalde de Los Jovillos, Tomás Contreras; los diputados Brenda Ogando y Carlos Ramírez.



También, los directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba; la alcaldesa de San Juan, Hanoi Sánchez; los contratistas de la obra, Marcos Malespín y Albert Saillant.