Germán sobre aprobación de ley Electoral sin el trasfuguismo: “Nosotros no podemos decidir, no somos la mayoría”

La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alejandrina Germán, señaló ayer viernes que tanto diputados como senadores de esa organización han hecho todos sus esfuerzos para que el Congreso Nacional apruebe leyes que incluyan cuestiones que son fundamentales para el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria del país.

Germán se refirió a lo relativo con la ley del Régimen Electoral y el Código Penal sin las tres causales, este último aprobado solo en el Senado de la República y el primero convertido en ley en el Congreso Nacional.

“Si el Congreso no aprobó lo que tenía que ver con el transfuguismo, bueno… El PLD tiene un reglamento de disciplina y ética que de alguna manera que el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética puede tomar en cuenta a aquellos que se vendan o lo compren y se presten a poder realmente después de haber obtenido una candidatura venderla”, dijo Germán.

La dirigente política agregó: “Nosotros (PLD) no podemos decidir, no somos la mayoría en el Congreso para decidir, pero entendemos que incluir en esa ley el trasfuguismo es un medio para fortalecer la institucionalidad partidaria que no beneficia solo al PLD, sino a todos los partidos, pero los legisladores no quisieron”.

Sobre si existen instrucciones a los diputados del PLD de lo que harán con relación al conocimiento del Código Penal sin las causales, la dirigente peledeísta dijo que los diputados del partido ya conocen la posición de esa organización.

“Ellos (diputados) hacen todo el esfuerzo para que los asuntos que se decidan en el Congreso sean los que más favorezcan a la democracia y la institucionalidad partidaria en República Dominicana y la buena conducción del Estado en los diferentes poderes, pero no somos los que decidimos, pero lo intentamos”, dijo.