Hoy se celebrará el segundo encuentro del pacto por Haití

Este miércoles está pautado el segundo encuentro del pacto por Haití propuesto por el presidente Luis Abinader con el objetivo de discutir con el liderazgo nacional posibles soluciones a la crisis que atraviesa el vecino país.

Los partidos están llamados para asistir al Salón Verde, del Palacio Nacional a las 5:00 p.m., para darle continuidad a las decisiones tomadas en la pasada reunión, en la cual estuvieron ausentes los partidos dela Liberación Dominicana (PLD y Revolucionario Dominicano (PRD).

Durante el último encuentro se acordó la creación de cuatro comisiones que tratarán los temas sobre la política exterior, el control fronterizo, la política migratoria y los efectos de la crisis haitiana en la economía de República Dominicana.

En esta reunión se elegirán a los delegados que conformarán cada comisión y las mismas estarán integradas por los miembros de los partidos políticos que sí aceptaron participar en el pacto.

Los principales partidos opositores han expresado que su decisión de no asistir al pacto es debido a que desde el Gobierno no se le realizó una invitación oficial como en otras ocasiones. El PLD en particular ha reiterado que la responsabilidad de la política migratoria es del Poder Ejecutivo.

PRD no asistirá

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, indicó que la decisión de no participar en la reunión convocada por el gobierno para tratar la crisis de Haití se debe a que esa organización “tiene bases firmes que obedecen a la sensatez y el sentido común”.

“Nuestra decisión de no asistir a la convocatoria hecha por el presidente de la República no es un capricho”, expresó

De su lado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no ha señalado si asistirá al encuentro, aunque los ejecutivos del mismo destacaron que en las convocatorias hechas desde el Gobierno para diálogos no se llega a nada.