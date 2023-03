VIDEO: Medina lamenta abandono de proyectos agrícolas; dice “resistan que falta poco”

El expresidente de la República, Danilo Medina, deploró la situación de precariedad en que están campesinos y productores agrícolas de los terrenos colindantes con la presa Dos Bocas del distrito municipal Batista de El Cercado y los de Jorgillo, Vallejuelo, en San Juan.

Medina realizó una visita a la zona y tras escuchar a los productores y comunitarios les invitó a tener paciencia.

“En Santo Domingo están costando entre 60 y 70 pesos la unidad (de aguacate) y me dicen que aquí se lo están echando a los puercos lo están dejando caer. Estos es lo que tenemos que resolver compañeros, no es posible que ustedes tengan un proyecto para producir riquezas y esas riquezas las tengan que botar porque no tienen asistencia ni tienen ayuda, resistan que falta poco”, dijo el exmandatario.

Medina hizo un recorrido por fincas de la zona lamentando la situación en que se encuentran los productores agrícolas.

Según un comunicado del PLD, Medina observó el estado deplorable de los invernaderos construidos en la parte alta próximo a la Presa Dos Bocas, de donde los campesinos del lugar se sostenían con los ingresos de la comercialización de las semillas y plantas de tomates, ajíes y otros.

“Ustedes tienen la tierra y las plantaciones, no se desesperen, aguanten como dijo el compañero Abel (Martínez) un poco más, porque queda muy poquito tiempo”, dijo Danilo Medina al hablar ante un grupo de lugareños.

Durante la visita, los lugareños se quejaron ante el expresidente por el trato recibido por los actuales gobernantes, indicó el PLD.