Charles Mariotti: “Hemos ido tratando de ser un partido cada vez menos vertical y más horizontal”

La derrota en las elecciones del 2020 fue un momento que marcó el inicio de una renovación interna en el partido de la Liberación Dominicana (PLD), y en palabras del secretario general de esta organización, Charles Mariotti, “no podemos empezar a hablar sin poner digamos, el contexto general”.

—¿Qué está haciendo el PLD a menos de un año para los comicios?

Al salir del poder, el PLD entró en una fase que ha resultado, digamos, determinante para nuestro fortalecimiento y hasta para mantenernos como una fuerza política importante y de peso real en la República Dominicana que fue el del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.

Cuando un partido político hace un congreso ahí aparecen pautas y aparecen mandatos y hay que ir cumpliéndolos, no necesariamente hay plazos fatales, las cosas se van dando dependiendo de la misma dinámica y nosotros, uno de esos de los mandatos fue la renovación.

—¿Entiende usted que el PLD debe seguir mejorando?

Claro que sí, sin duda, no olvidemos que el Comité Político pasó de 35 miembros a 45, ahí entraron nuevos miembros, nuevos bríos, nuevas ideas y con el proceso de renovación de direcciones hay muchas caras nuevas.

La renovación se ha dado, claro, la renovación no significa arrasar, no significa llevarse todo ese acervo y todas esas improntas, sellos exitosos que hay ahí. Lo que el árbol tiene de florido arriba vive de lo que tiene sepultado, que son las raíces.

—¿Con la elección de las secretarías en febrero pasado, el PLD culminó su reestructuración interna?

Claro, el 9,11, y 12 de diciembre nos llevó a renovar las direcciones municipales, provinciales, de circunscripciones y una figura nueva que no estaba, que era las direcciones de distritos municipales; nosotros teníamos 22 direcciones que operaban como direcciones en 22 distritos, pero son 238 distritos y entonces el noveno congreso dijo y aprobó que debíamos tener direcciones con independencias de sus respectivos municipios y en los distritos municipales.

Eso nos da más brazos, más fuerzas en cada pulgada del territorio nacional.

—¿Cómo están captando más militantes?

Gente en las calles, promoción en las redes, promover las actividades del partido, promover los procesos; la juventud ha entendido que somos el único partido que está en ese proceso y que ha abierto una plataforma donde se dan real y efectivamente las condiciones para ellos involucrase en la política y aspirar.

—¿Dicen que el PLD se adelantó al escoger a su candidato, ¿es eso así?

¿Qué nos hemos adelantado?, no, ellos (demás partidos) hubiesen querido y ese era su deseo (que no hubieran elegido candidato), ahora el del PLD era otro y es el correcto; el presidente de la República en qué esta, él es el candidato único del PRM, salvo que no venga una debacle, pero la Fupu (Fuerza del Pueblo) tiene su candidato eterno.

Entonces el PLD tenía y pura y simplemente que quedarse de brazos cruzados y dejar que ellos dos (PRM y Fuerza del Pueblo) corran, uno con todos los recursos del Estado atrás y el otro con la condición de ex presidente tres veces. Eso no es justo para la democracia.

—¿Cómo están las relaciones con las bases?

Las relaciones con la base también es un proceso de reconstrucción, pero esas bases están ahí.

Salimos del poder y contra todo pronóstico la idea era que el PLD iba a ser sepultado, pero ahí apareció la sapiencia y el criterio de nuestros viejos. Vamos a un congreso, es necesario para la supervivencia de un partido y aquí seguimos como una opción de poder real, y las bases involucrándose cada día más porque hemos ido tratando de ser un partido cada vez menos vertical y más horizontal.

—¿Está el PLD trabajando en la escogencia del método para las primarias de octubre?

No, todavía no porque tenemos una demanda con el tema de los encuentros, de los recorridos, de apretar con el tema de los comandos de los comités de campaña en los territorios, entonces en el PLD hay la suficiente experiencia, mucha experiencia, muchos procesos en derrota y en victoria y entonces ese es un tema que nosotros lo vamos a dejar para más adelante porque ahora todas las energías están concentradas en Abel Martínez presidente.

—¿Cuántos alcaldes ha perdido el PLD?

Esa es una cuenta que yo no llevo mucho…. Hablan de 18 o 20, pero de verdad, eso a mí no me preocupa lo juro por mi nieta y por mis hijos y ¿sabes por qué? Porque veamos el futuro y sigan los pasos de esas personas (alcaldes) habrá quien triunfe momentáneamente, pero la mayoría se van a quedar oliendo donde guisan.

La traición y el transfuguismo se corrigen, se disminuyen cuando hay formación política, porque la formación política te genera lazos.

La formación política es agenda priorizada para el PLD

El secretario general del PLD indicó que las direcciones municipales tenían entre 20 y 21 años sin renovarse, sin cambiarse, lo cual era una agenda priorizada y que para diciembre agotaron ese proceso que hoy en día se encuentra en un 95 % de realización.

Explicó que con la llegada de enero, el PLD entró en la fase de la conformación de los equipos de campaña y de frentes que funcionarán a la par de la Secretaría General Itinerante que agota todos los fines de semana el secretario general del partido.

Según explicó Mariotti, dirigentes como, Danilo Medina, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García, que es el coordinador nacional de campaña, arrancaron con agendas a diferentes partes del territorio nacional.

Asimismo, dijo que la organización del PLD no se detiene ya que Karen Ricardo, quien también participó en la pasada Consulta del 16 de octubre, se encargará del frente nacional de mujeres a nivel interno y trabajará con las secretarías que son orgánicas, que tienen que ver con todo el tema mujer.

“Y entonces digamos crecer, crecer, crecer en cuanto al tema mujeres que son muy proclives a ser peledeístas”, destacó.

Ahora el PLD se encuentra organizándose en función de colegios y mesas y recintos electorales, es decir, un comité intermedio con sus respectivos comités de base y según explicó el dirigente, quienes integren estos deben estar ahí inscritos en el padrón, votar y hacer vida política en torno a esos recintos y colegios electorales.

El PLD dio apertura nueva vez a la plataforma con la cual sus dirigentes podrán validar a otros compañeros que uno por otra razón no se encontraban activos en el partido.

Paso a nuevas caras

Otros datos ofrecidos por Marrioti indican que, en 170 direcciones del PLD, más de un 40 % de las personas que están al frente de estas no tenían funciones en altos organismos y tras el proceso de renovación por el que pasó el partido, ahora ocupan puestos de presidentes, secretarios de organización o secretarios de asuntos electorales explicó Mariotti.

Señaló que hay muchos dirigentes que le han dedicado su vida al partido con 30, 40 y hasta 50 años de militancia y que en ese sentido no hay por qué negarles que ellos puedan seguir dirigiendo ya que al final lo que se promueve es la democracia interna y que se sometan a procesos para lo cual se logren consensos.

Según indicó, en diciembre pasado la plataforma del partido arrojaba que alrededor de 355,000 personas entre 18 y 34 años pasaban a formar parte de las filas del PLD.

“Eso no lo ha logrado ningún partido en la República Dominicana y mucho menos después de salir del poder, pero reales no ficticios, no un padrón estilo rosita de maíz porque no queremos engañarnos. En el tema de la mujer hemos avanzado, pero tenemos que seguir promoviendo que las mujeres se promuevan, que las mujeres ocupen espacios, pero no de la boca hacia afuera”, dijo.

Aseguró que cuando aparecen mujeres con capacidad para crecer y para hacer liderazgo hay que evitar un “entorpecimiento y la torpeza de poner zancadillas” y que se debe trabajar en ese sentido y “cambiar un poquito el chip” ya que “la mujer ha sido siempre pro PLD por sus políticas sociales”, y aseguró que se debe hacer un partido cada día más femenino.

Explicó que actualmente hay jóvenes aspirando a ser alcaldes a diputados y regidores lo cual explica que hay una efervescencia de los jóvenes que quieren participar en la política y que han visto en el PLD como el partido para realizar esas acciones.

Sobre la escogencia de su candidato presidencial, Mariotti dijo que, aunque la oposición dice que el PLD se adelantó lo único que se hizo el partido fue escoger a su candidato como los demás partidos ya lo han hecho.

En ese sentido dijo que, aunque el presidente de la República no ha dicho que se va a reelegir hay muchos movimientos que apoyan su reelección y que en el caso de la Fuerza del Pueblo ya todos saben quién es.

En el caso de la derrota en las elecciones, este recordó que en ese momento el país se estaba enfrentando a una pandemia y que había un golpeo sistemático, "una conjugación de esfuerzos contra el PLD", la fractura del partido después del 2019.

"La suspensión de las elecciones en febrero no fue culpa ni del gobierno ni del PLD y ahí están los informes de la propia OEA, que no eran ni siquiera muy pro PLD, vamos a decir las cosas como son" Charles Mariotti Secretario general del PLD “

Actualmente el partido se encuentra trabajando el programa de gobierno con las bases y para eso se están consultando a los dirigentes para formular el programa de gobierno de Abel Martínez.

Primarias

A menos de seis meses para la realización de las primarias donde se escogerán los puestos de elección popular el partido de la Liberación Dominicana aún no se ha reunido para seleccionar uno de los métodos para la escogencia de estos candidatos.

Debido a la simpatía que algunos de sus dirigentes han expresado por algunos puestos, al ser cuestionado sobre si es posible que se lleve la fiesta en paz entre sus propios dirigentes, Mariotti dijo que dependerá del método que se elijas si es primarias abiertas.

“El que pierda perdió, ese es un tema de formación política de criterio y de madurez política, ahora también los partidos tenemos responsabilidades que, si son primarias cerradas o primarias abiertas, congreso elector, si es por encuestas las direcciones, las cabezas tenemos que garantizar que sean idónea, transparentes e imparciales si ese requisito se cumple no creo que haya muchos problemas aparecen aspirantes que patalean como quiera y ese es un derecho que le asiste a cualquiera”, dijo.

Transfuguismo

Para el dirigente peledeísta el trasfuguismo disminuye cuando hay formación política ya que esta genera un lazo primario.

“La amistad es un lazo primario, la relación suya de amistad con su entidad política es un lazo primario y cuando hay estos lazos las cosas van mejores y el tránsfuga lo piensa más, lo sopesa más, entonces para el PLD la formación política es agenda priorizada que nos va a ayudar a tener personas más preparadas, con más oportunidades más horizontes para ir al gobierno y ocupar puestos en el gobierno”, explicó.