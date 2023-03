Antonio Florián: “Lo nuevo no reemplaza lo viejo por el hecho de cambiarse de un color o de nombre”

Cuando se creó el partido Fuerza del Pueblo de cara a las elecciones de 2020 éste no tenía una estructura electoral, pero cuatro años después la organización esta centrada en su estructuración a nivel general y trabaja en su preparación de cara a las elecciones de 2024, según señaló el secretario general del partido, Antonio Florián.

—El partido es nuevo, ¿cómo es el proceso realizado por la Fuerza del Pueblo para captar nuevos votantes?

El partido es nuevo como tal, nuevo incluso en el planteamiento y en el enfoque de las cuestiones políticas porque cuando Leonel decidió salir del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), él no salió solo porque el 6 de octubre del 2019 se hizo una trampa, un fraude en las internas del PLD, sino porque allí eso fue la gota que rebasó la copa, eso fue una ruptura desde el punto de vista político con una práctica que ya se venía criticando y cuestionando anteriormente.

La militancia que se fue con Leonel en ese momento no es una militancia nueva, es una militancia con una gran experiencia política y nosotros que no éramos del PLD y que teníamos también, desde el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), alguna experiencia de trabajo nos juntamos e hicimos una sinergia importante en ese primer momento e hicimos un ensayo de participación y lo que ocurrió fue que a partir de que se desataron los acontecimientos luego de las elecciones mucha gente que se quedó en el gobierno, pero que era leonelista empezó a venir al partido y es lo que nosotros estamos sintiendo en el trabajo que hacemos.

—¿Cómo hacen el contacto con la gente?

Estamos utilizando dos cuestiones claves para el contacto con la gente y una es el sentimiento leonelista, porque el liderazgo de Leonel en la población es bastante amplio y por eso se nos hace fácil a nosotros hablar con la gente y hacer contacto con la gente y explicarles que Fuerza del Pueblo es el partido de Leonel Fernández y estamos utilizando además del contacto directo y el trabajo casa a casa que hacen los compañeros, la búsqueda de líderes y el contacto con ellos y también el trabajo que se realiza a través de las redes.

—¿Qué hace la Fuerza del Pueblo para prepararse de cara a las elecciones del 2024?

El partido lo primero que hizo fue que creó la Dirección Nacional Electoral, que encabeza Henry Merán, y el objeto de esa comisión, con el instructivo, fue trabajar para montar todas las comisiones técnicas electorales del partido, proceso que ya se cumplió y el partido tiene constituida en todas las provincias y municipios las direcciones técnicas electorales bajo la dirección de la Dirección Electoral; en segundo lugar la Secretaría de Asuntos Alectorales, que encabeza Luis Toral, elaboró un plan electoral que ya fue discutido por la Comisión Política y que tiene que ver con la estructura electoral del partido en todo el país, es una estructura que se ha venido montando a lo largo y ancho del país y del exterior conjuntamente con el trabajo de organización de afiliación y organización.

Otra cosa que estamos trabajando es la identificación de nuestro liderazgo local para promover las candidaturas y aspiraciones a las candidaturas y en ese sentido se creó una comisión, eso de cara a las elecciones municipales de febrero, y preparándonos para las elecciones estamos en un esfuerzo de identificación de liderazgo propio local, pero también de liderazgo social local que existe en las diversas comunidades y estimulando a los compañeros y apoyando a todo aquel que dentro de las filas partidarias tiene aspiraciones para una posición electiva en las próximas elecciones.

—La Fuerza del Pueblo inició las inscripciones para las candidaturas a cargos de elección popular, ¿ya el partido eligió el método que utilizará para esta escogencia?

No, nosotros tenemos un reglamento ya aprobado en el Congreso Profesor Juan Bosch de la Dirección Central y todo, pero el congreso plantea junto como establece la Ley 33-18 varias modalidades y en los próximos días el partido se va a avocar a discutir el método que podría ser el método de primaria, método de convenciones etc., pero todavía no hemos discutido qué método específico utilizaremos, pero sí será un método democrático.

—¿Usted considera que en la Fuerza del Pueblo debe haber mejoras?

Sí, hay muchas cosas que hay que cambiar y que nosotros no hemos podido todavía, porque nacimos en medio de la pandemia, de la lucha política, de un proceso electoral y tuvimos que someter unos procesos, digamos legales, fue muy tarde cuando a nosotros se nos pudo reconocer y todo ese tipo de problemas nos llevó luego de que pasaran las elecciones a un congreso y hemos ido construyendo el partido desde el punto de vista orgánico fundamentalmente y de crecimiento, nosotros no hemos podido construir el partido en lo político y en lo ideológico y es un tema que está pendiente en nosotros y es una de las cosas que tenemos que prestar atención porque lo nuevo no reemplaza lo viejo por el hecho de cambiarse de un color o de un nombre si no es la esencia lo que lo puede hacer.

—Usted habló de una recaudación económica a nivel interno, ¿cómo la realizan?

El partido tiene un esfuerzo destinado a que la membresía del partido financie las actividades fundamentales del partido y hemos desarrollado una plataforma a través de la Secretaría de Finanzas para que cada uno de los militantes o de los afiliados del partido aporten mensualmente y de manera recurrente un mínimo de RD$200 y con eso nosotros nos hemos planteado que vamos a dejar resuelto el tema de nuestra financiación básica para el trabajo electoral, la campaña del partido y etc.

—¿Cómo va el contacto de la Fuerza del Pueblo con sus bases?

Yo diría que muy bien, es una organización que está completamente movilizada, nosotros desarrollamos y lo que estamos haciendo ahora son jornadas de afiliación y contacto directo de las direcciones municipales con el pueblo en procura de afiliar la mayor cantidad de gente para nosotros cumplir con la meta que nos hemos dado. Hemos planteado que las direcciones municipales del partido tienen que reunirse toda la semana y se reúnen semanalmente para discutir los problemas del partido y de las subcomunidades, pero también estamos discutiendo los temas de las direcciones medias.

—¿En que quedó la realización del congreso elector de la Fuerza del Pueblo?

Nosotros nos planteamos hacer un congreso electoral, ahora sí hacemos un congreso elector no tuviéramos en capacidad de competir en este momento con nuestros competidores, porque no hemos logrado, desde el punto de vista político e ideológico, estructurar la organización. Es decir, tú no puedes proceder a desarrollar un proceso competitivo al interior de una organización al margen de construir una identidad partidaria con que la gente se identifique y luego, bueno, tú vas marginando el individualismo y dando paso a lo colectivo es lo que hemos estado haciendo en la Fuerza del Pueblo. Cuando las condiciones a nosotros se nos generen internamente para que el congreso elector sea un congreso donde lo colectivo, el espíritu partidario ya esté enraizado lo suficiente, nosotros entonces damos paso.

—¿Cuántos alcaldes se han ido de la Fuerza del Pueblo y como es el contacto con los que están?

La Fuerza del Pueblo tuvo un papel en las elecciones municipales de febrero de 2020 de marzo que no fue un papel muy destacado por lo que expliqué, ya que nuestra realidad y nuestra situación en aquel momento no era la mejor y nosotros como partido podemos decir que tuvimos tres, cinco o seis alcaldías como tal y alcaldías muy pequeñas, la más deseada que nosotros pudimos tener fue la de San Juan en primer momento y esa la perdimos también. La decisión de una persona de afiliarse a un partido es libre o de marcharse también es libre y sobre todo cuando la gente se siente presionada.

—¿Cómo ha sido el papel de la JCE y la denuncia de la compra de alcaldes?

La Junta Central Electoral (JCE) tiene muchas limitaciones y eso, nosotros tenemos que admitirlo, y la Junta no tiene las garras suficientes para, digamos, hacer frente al Poder Ejecutivo y a un partido del gobierno y reclamarle el cumplimiento y en ocasiones aquí en conclusión lo que hace la gente es que hace algunos amagos, reclama que se cumpla, pero si no se cumple tampoco tienen los elementos en la ley para ir más allá y pienso que la JCE ha estado tímida, actuando con timidez porque sabe que no tiene en sus manos la posibilidad de hacer que esto cambie.

—¿Cómo vislumbra las elecciones del 2024

Todo parece indicar que aquí habrá una polarización entre Leonel Fernández y Luis Abinader en las próximas elecciones, según están indicando las tendencias, y las encuestas están diciendo que Luis Abinader encabeza las encuestas siendo presidente de la República seguido muy de cerca, pero muy de cerca por el compañero Leonel Fernández.

—¿Será la campaña política más agresiva?

Depende, agresiva desde el punto de vista de la participación, de la incorporación de la gente a ella, ya que habrá más gente participando, agresiva desde el punto de vista de los choques esperamos que no y pienso que no hay necesidad a este nivel, ya de que haya entre los partidos políticos ningún tipo de roce que se organice lo mejor posible de forma que esto como fiesta democrática la gente lo ve así y cada quien puede expresar sus opiniones, su punto de vista y que la gente no se ofenda por tal o cual cosa por lo que se diga y abogaremos siempre nosotros por conducir un proceso con la mayor tranquilidad y paz posible.

Los inicios y la participación de la Fuerza del Pueblo

Al hablar del inicio de la organización, Florián señaló que cuando el partido inició de cara a las elecciones de 2020 no tenía una estructura electoral pero que una vez terminaron las elecciones la primera tarea del Congreso Profesor Juan Bosch fue trabajar para el plan de afiliación y un plan de organización conforme los nuevos estatutos y, en ese sentido, han ido conformándose la estructura del partido a nivel general.

De acuerdo a la señalado por Florián, al día de hoy la Fuerza del Pueblo tiene 76,000 direcciones de bases y las mismas están conformadas por 21 personas con un mínimo de 15 pero el máximo es de 21 en las zonas urbanas.

En tanto que las zonas rurales y en el exterior las direcciones de base están conformadas por 11 personas como máximo y nueve como mínimo y esas direcciones de bases, 21 de ellas conforman una dirección media y la meta de la Fuerza del Pueblo es conformar por cada centro de votación una dirección media del partido.

Al día de hoy la Fuerza del Pueblo tiene 4,633 direcciones medias no todas están asignadas a los centros de votación, pero están en el proceso de cara a las próximas elecciones y que es posible que de febrero a mayo del 2024 estas direcciones y estos centros de votaciones aumenten.

“Si nosotros multiplicamos esos 11 por 4,633, eso nos va a dar una cantidad de militantes que estarán trabajando con nosotros activamente en todo el proceso electoral y en eso nosotros estamos ahora”, dijo.

Indicó que el partido en la provincia de San Cristóbal está validando las direcciones medias y ese es un proceso que catalogó de hermosísimo, ya que cada presidente de dirección de base está acudiendo a un centro determinado con su membresía para determinar que justamente esos compañeros pertenecen a esa dirección de base y están siendo auditados por una comisión de la Secretaría de Organización en todas partes lo cual catalogó como una “fiesta democrática”.

La Fuerza del Pueblo cuenta con tres gabinetes; el gabinete temático que agrupa 37 secretarías y dos gabinetes más, un social que agrupa 11 estructuras y un gabinete orgánico que agrupa 11 secretarías con las cuales hay permanente contacto y discusión.

Aseguró que el partido está en la obligación de incorporar todo lo que es la esencia de la Fuerza del Pueblo a “este cuerpo que nosotros estamos desarrollando porque la política dominicana necesita real y efectivamente adecentarse, necesita que los políticos entendamos a fondo, a profundidad que la política es para servir al pueblo”.

Dijo que el neoliberalismo ha querido separar a la gente de la política y ha querido convertir o ha convertido a la política en una mercancía y que en ese sentido se necesita devolverle a la política su carácter social, solidario y que desde la Fuerza del Pueblo se necesita educar y ayudar a la nueva generación que viene subiendo.