Gonzalo Castillo dice que fue sometido "de manera injusta" en Operación Calamar

El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, uno de los exfuncionarios del pasado gobierno apresados durante la Operación Calamar, afirmó la noche de este lunes que es inocente y que lucharará para demostrar su inocencia. Dijo que fue sometido a la justicia de manera "injusta".

“Estoy injustamente sometido a un proceso que me aleja de mi familia y me aleja de ustedes, mi gente. Pero soy un hombre de fe. Fe en Dios, fe en mi Pueblo, fe en la Justicia. Libraré esta batalla con la tranquilidad que me otorga esa fe”, planteó.

“Yo me defiendo y me defenderé. Tengo la razón, confío en la justicia y tengo la verdad. Y con ustedes, mi familia y Dios, veré libre y reivindicado un nuevo amanecer. Gracias por su solidaridad, estoy con ustedes siempre”, dijo en un hilo de tuis que publicó en su cuenta.

Pide respetar recintos de justicia

También hizo un llamado a la calma y al respeto de los recintos de justicia. En la mañana de hoy un grupo de peledeístas trataron de penetrar a la fuerza al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en defensa de los exfuncionarios del pasado gobierno que fueron apresados en la Operación Calamar, provocando un gran disturbio.

Gonzalo, quien fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2020, agradeció a sus compañeros del partido morado el apoyo manifestado en el momento que atraviesa.

“A mis compañeros de partido y ciudadanos solidarios que se manifestaron hoy ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Quiero agradecerles que, ante un momento difícil, estén conmigo hoy, como siempre he estado con ustedes”.

“Su apoyo me sirve de aliento y me da fuerzas. Me hace comprender que mi lucha no ha sido en vano, que ha servido para mejorar la vida de otros, y que ellos lo recuerdan. Pero quiero pedirles una cosa más: quiero pedirles calma”, manifestó.

A su vez, el apodado Penco, pidió a sus simpatizantes serenidad.

“Nuestro ánimo debe reflejar la certeza serena de nuestra razón. Pido que hoy y siempre se respeten los recintos de la justicia. Que no tengan excusas para acusarnos de quebrar la paz, tesoro común de los dominicanos”, expresó.

Castillo consideró que está siendo sometido por la Operación Calamar de manera injusta y dijo que se defenderá.

Finalizó su mensaje indicando que cree en la justicia y agradeció a sus compañeros de partido.

“Yo me defiendo y me defenderé. Tengo la razón, confío en la justicia y tengo la verdad. Y con ustedes, mi familia y Dios veré libre y reivindicado un nuevo amanecer. Gracias por su solidaridad, estoy con ustedes siempre”.

Castillo está detenido junto al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y otros 14 imputados por el Ministerio Público en entramado de corrupción desmantelado la noche del sábado por la Operación Calamar.

Desde entonces, miembros del PLD se lanzaron a las calles en protesta, siendo la de esta mañana la más acérrima implicando la destrucción del cristal del Palacio de Justicia.