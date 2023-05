Alfredo Pacheco le entra a Miguel Ceara Hatton; lo llama "ineficiente" y "abusador"

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reaccionó indignado la noche de este miércoles a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, quien dijo durante una entrevista que cuando llegó a la cartera encontró en la nómina a un "periodista dominical" que cobraba un millón de pesos sin trabajar.

Para el legislador oficialista, las declaraciones del funcionario fueron "irresponsables" y una forma de "tapar el ruido de su ineficiencia y falta de gerencia en Medio Ambiente".

"Es que la teoría es una cosa y la práctica una muy diferente", acotó el miembro del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

También lo tildó de ser un "teórico" y le recriminó por "por tirar galleta contra quien no puede defenderse" en referencia al fallecido Orlando Jorge Mera, quien antes ocupaba la cartera. Igualmente, dijo que su hoja de vida no merecía respeto porque no había aportado nada.

Ceara Hatton fue colocado en el cargo el siete de julio de 2022 luego de que Orlando Jorge Mera, quien era titular de ese ministerio, fuera asesinado en su oficina. Antes de ser designado en Medio Ambiente y Recursos Naturales éste se desempeñaba como ministro de Economía Planificación y Desarrollo.

"Usted @cearahatton es un teórico sin una hoja de servicio que merezca respeto o admiración. Abusador entrándole a galleta a quien no puede defenderse; el momento suyo llegará" Alfredo Pacheco Presidente de la Cámara de Diputados “

Pacheco utilizó su cuenta de Twitter casi a la medianoche para el desahogo que tuvo sobre el tema que desde la mañana de este miércoles es la comidilla en las redes sociales. Entre los post que publicó uno fue para defender el honor de Orlando Jorge Mera, quien fue ultimado a tiros el seis de junio del mismo año y quien, a decir de muchos, estaba realizando una excelente labor el Medio Ambiente.

"Orlando y su familia han aportado al país en diversas áreas, su honor, es a prueba de balas, pero como usted nunca ha sido compañero, no tendrá la humildad de reconocerlo", le dijo a Ceara Hatton haciéndole mención.

Lo que dijo Ceara Hatton

La agria reacción de Pacheco es en respuesta a las declaraciones que ofreció este miércoles el titular de Medio Ambiente cuando fue entrevistado en el programa El Día. Ahí se refirió a que en la entidad encontró en la nómina más de 600 personas cobrando sin trabajar con salarios que oscilaban de 10 mil a 100 mil pesos. También afirmó que en la nómina estaba "un periodista" que cobraba un millón de pesos al mes sin pertenecer a la entidad. No reveló el nombre de esa persona.

"Pregunté por qué fulano de tal tiene un millón y pico asignado mensualmente... un periodista que habla todos los domingos en la televisión", manifestó el funcionario en la entrevista.

"Y yo me preguntaba quiénes son estas personas, y no los encontraba, esas personas trabajaban para él (el periodista), no era personal fijo, sino que era nominal", agregó sobre el tema.

