PLD contempla dirección de campaña colegiada, con Danilo Medina a la cabeza

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, dijo que la alternativa que se ha conversado en esa organización para sustituir al jefe de la campaña del precandidato presidencial Abel Martínez es la de una especie de equipo colegiado, con el expresidente Danilo Medina a la cabeza.

"Una especie de comité colectivo de unidad de gestión de campaña donde, lógicamente, la experiencia, el aval, el liderazgo, las luces y, sobre todo, lo que no se puede negar, fue presidente dos veces, el gran estratega de nuestro partido, Danilo Medina. Y estarán los que decidan los compañeros", indicó.

Explicó que sería "una especie de unidad de gestión de campaña con niveles de colaboración y de lo que es un ejercicio de inteligencias colectiva".

Mariotti precisó que no se ha perfilado ninguna persona en particular para ocupar el puesto de jefe de campaña, al que renunció ayer Francisco Javier García.

El lunes se convocará a una reunión del Comité Político para que ese órgano tome la decisión. También habrá un encuentro del Comité Central.

La reunión

Mariotti aclaró que en la reunión de trabajo que sostuvo la dirección del PLD con los enlaces provinciales, municipales, de circunscripciones electorales y de distritos municipales de la campaña presidencial de Abel Martínez no se habló sobre la renuncia Javier García.

El encuentro duró unos 50 minutos y contó con la presencia de Medina, Abel Martínez y otros dirigentes.

La dirigente Alejandrina Germán explicó que se trató, más bien, de orientaciones generales, sobre todo motivación, para fortalecer los trabajos para que el PLD vuelva al poder en el 2024.

Lamenta renuncia

Mariotti negó que la renuncia de Francisco Javier García haga daño al proyecto político de Abel Martínez, pero el diputado Gustavo Sánchez mostró su inconformidad con la manera en que lo hizo.

"Puedo decir, de manera muy particular, que esto pudo haberse discutido internamente sin la necesidad de hacer un documento que se hizo público, porque quien lee percibe cualquier cosa que quizás no es la intención", reflexionó el legislador.

Afirmó: "siento que actuó de una manera que nos afecta, pero saldremos a camino".

El exsenador Rubén Darío Cruz (Rubén Toyota) es más optimista. Sostuvo que este tipo de renuncia no es la primera vez que ocurre y no afecta porque no están en una fecha fatal de la campaña.