Abel Martínez aglutina fuerzas en Santiago tras revés con su jefe de campaña

Tras una semana convulsa a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), su candidato presidencial Abel Martínez, tomó las calles de Santiago el fin de semana pasado en una suerte de "relanzamiento" de su proyecto político, acto en el que estuvo acompañando de figuras claves de la organización morada.

La manifestación vendría a subsanar el revés sufrido con la salida de su jefe de campaña Francisco Javier García y acallar así los movimientos internos que propugnaban una alianza electoral con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo (FP).

""Estamos aquí para decirle al gobierno del PRM que vayan empacando sus maletas, porque se van" " Abel Martínez Candidato del PLD “

El jueves pasado se dio a conocer la renuncia de Francisco Javier García, como coordinador de campaña de Abel, noticia que puso en ebullición al PLD. García argumentó que en una campaña electoral nunca se permite la existencia de equipos paralelos, que se manejen al margen de la Dirección Central.

Martínez lamentó la salida de García y un día después encabezó un acto en Navarrete, donde estuvieron en primera fila Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Antonio Peña Mirabal, Wensy Bautista y Marino Collante, entre otros.

En ese escenario, Martínez rechazó cualquier alianza electoral de cara a las elecciones municipales de febrero de 2024 con "los responsables de las necesidades y atropellos que sufren los dominicanos, por unirse para llevar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) al gobierno en el 2020". Aunque no se refirió a la FP, este partido fue aliado en algunas demarcaciones al PRM en las elecciones municipales pasadas.

Ante los pronunciamientos de Martínez, Leonel Fernández precisó: "No merece ninguna opinión porque nosotros no hemos estado solicitando alianza con ese partido. Así que no nos merece ninguna opinión".

Concurrida marcha

Un día después, el sábado, en su natal Santiago, el candidato presidencial del PLD encabezó un acto con los jóvenes que concluyó con una masiva marcha.

En la actividad los peledeístas enfilaron sus cañones contra el gobierno del PRM, al que atribuyen sumergir el país en la desesperanza.

Junto a Abel desfilaron sus compañeros del partido Jaime David Fernández Mirabal, Ramón Ventura Camejo, José Ramón (Monchy) Fadul, Francisco Domínguez Brito, Johnny Pujols, Carlos Amarante Baret, Yván Lorenzo, Simón Lizardo y Melanio Paredes, entre otros.

"Nosotros estamos aquí para decirle al gobierno del PRM que vayan empacando sus maletas, porque se van. Este ha sido un gobierno elitista que da migajas a un pueblo que no tiene que conformarse con normalizar la pobreza ni recibir menos de lo que merece. Nuestra gente está de rodillas ante la indolencia de quienes hoy dirigen el país y eso tiene fecha de caducidad, porque en el 2024, de que se van, se van".

Aseguró que en el PLD trabajan sin distracciones "porque el país necesita ser rescatado de un gobierno malo como este, que es muy malo. Por eso les digo que aguanten que ya falta poco, porque juntos, sin lugar a dudas en el 2024 lo vamos a lograr".

La marcha recorrió las calles y avenidas de varios sectores de Santiago, donde los manifestantes portaban banderas y carteles.

Danilo Medina asume el control en el PLD

La corriente que estaría propiciando a lo interno del PLD un grupo que adversa la candidatura de Abel Martínez y que gestaba una alianza con Fuerza del Pueblo, habría llevado a un Danilo Medina, enfermo, a retomar las riendas del partido. Medina retornó al país de los Estados Unidos, el pasado sábado 20 de mayo, donde está recibiendo tratamiento médico contra el cáncer de próstata del que fue diagnosticado.

A su llegada al país se integró a las actividades partidarias, dado a situaciones internas que se venían registrando. Una de ellas fue la renuncia de Francisco Javier García, como jefe de campaña del candidato presidencial del PLD, que lo llevó a encabezar varias reuniones.

Varios dirigentes del partido, ante la situación interna, promovieron a Medina para asumir la jefatura de campaña de Abel, pero este informó que, por su salud y por prescripción médica, no podía asumir la posición. No obstante, dejó en claro que "estaré en la estructura de la campaña, colaborando en todo lo que esté a mi alcance". Según el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, la alternativa que se ha conversado para sustituir al jefe de la campaña de Martínez, es una especie de equipo colegiado, con el expresidente Medina a la cabeza. "Lógicamente, la experiencia, el aval, el liderazgo, las luces y, sobre todo, lo que no se puede negar, fue presidente dos veces, el gran estratega de nuestro partido, Danilo Medina", dijo.

En el escenario ha quedado planteado el tema de las alianzas de las elecciones municipales del 2024, que puso en la palestra Abel Martínez.