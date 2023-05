Encuesta ABC Marketing asegura 63.8% de los consultados favorece a Luis Abinader

La mayoría de los dominicanos favorecen el trabajo que está realizando el presidente Luis Abinader y asegura que votaría por él en las elecciones presidenciales del próximo año 2024.

Según la tercera encuesta nacional de percepción social y política presentada este lunes por la firma peruana ABC Marketing, el 63.8% de los consultados favoreció el trabajo que realiza Abinader y un 52.7% dijo que votaría por él en las próximas elecciones.

En una nota de prensa, la firma explicó que la encuesta fue aplicada presencial del 25 al 27 de mayo a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 99% del padrón electoral y un margen de error de más o menos 2.8%.

Preguntas

A la pregunta ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con el trabajo que realiza día a día el presidente Abinader? un 63.8% dijo estar de acuerdo, el 34.3% en desacuerdo y el 1.9% no opinó, en tanto un 39.0% evaluó bien y muy bien la gestión en conjunto del gobierno; un 39.9% regular y el 20.4% malo y pésimo, un 0.7% no opinó. El 47.6% de los consultados dijo que el país va por buen camino, un 47.5% por mal camino y un 4.9% no opinó.

Panorama electoral

A los entrevistados se les preguntó que si mañana fueran las elecciones presidenciales por cuál candidato votaría y un 52.7% dijo que por Luis Abinader; el 20.3% por Leonel Fernández; un 11.8% por Abel Martínez; un 1.5% por Guillermo Moreno; el 1.1% por Miguel Vargas, un 0.1% por Virginia Antares y el 12.5% no opinó.

También se preguntó ¿qué tan seguro se siente usted de votar por el candidato que eligió? El 82.6% dijo que seguro y muy seguro, un 10.6% inseguro, un 2.0% muy inseguro y el 4.8% no opinó.

A la pregunta ¿de los candidatos que hemos mencionado por cuál usted nunca votaría? El 40.8% dijo que por Leonel Fernández; un 31.5% por Luis Abinader, el 19.8% por Abel Martinez y el 7.9% no opinó.

Al margen de preferencia política, se preguntó a los consultados ¿quién cree realmente que ganará las elecciones del 2024? El 55.2% dijo que Luis Abinader, un 23.2% Leonel Fernández; el 13.7% Abel Martínez y el 7.9% otro.

A la pregunta ¿con cuál partido político se siente usted más identificado? El 47.1% dijo con el PRM, un 18.7% con el PLD; el 15.5% con la FP; un 1.3% con el PRD; el 0.5% con el PRSC; un 0.3% con DXC y el 15.0% con ninguno.

Cuestionado sobre si fuese a votar o no en las próximas elecciones presidenciales, el 73.2% dijo que irá, un 15.0% que lo pensará; el 10.1% no irá y un 1.0% no opinó.

El 58.5% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con una reelección del presidente Abinader, en tanto el 39.0% la rechazó y el 2.5 % no opinó.

Escenarios de segunda vuelta

A la pregunta si cree o no que habrá una segunda vuelta electoral, el 60.2% dijo que no, mientras el 34.3% dijo que sí y un 5.5% no opinó.

En caso de una segunda vuelta, se les preguntó a los encuestados por quién votarían si los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Leonel Fernández (FP). El 56.2% dijo que por Abinader; un 31.3% por Fernández y un 12.5% no opinó.

En el escenario de que los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Abel Martínez (PLD), el 56.1% votaría por Abinader, mientras el 30.8% lo haría por Martínez y un 13.1% no opinó.

En un tercer escenario donde los candidatos serían Leonel Fernández (FP) y Abel Martínez (PLD) el 34.7% votaría por Fernández; un 34.5% por Martínez; el 30.8% no opinó.

Liderazgo político

A los entrevistados se les preguntó cómo considera la imagen del presidente Luis Abinader. El 63.2% dijo buena y muy buena, un 31.8% mala y muy mala y el 5.0% no opinó. Se preguntó también ¿cómo considera usted que el presidente Luis Abinader está haciendo las cosas? El 46.4% bien, un 16.6% muy bien, el 22.4% mal, un 9.6% muy mal y el 5.0% no opinó.

A la pregunta ¿usted cree que el presidente Luis Abinader lleva al país por el camino correcto o incorrecto? El 60.0% dijo por el camino correcto, un 35.7% por el mal camino y el 4.3% no opinó.

Se preguntó también si consideran que con el presidente Luis Abinader las cosas cambiarán para mejor o el país estaría mejor con otro gobierno. El 53.4% dijo que cambiarán para mejor con el actual gobierno y el 40.3% que estarían mejor con otro gobierno. El 6.3% no opinó.

A la pregunta ¿cree usted que el futuro del país estaría mejor bajo el liderazgo de Luis Abinader o de Leonel Fernández? El 58.2% dijo que con el liderazgo de Abinader, un 32.2% que estaría mejor con Fernández y el 9.6% no opinó.

Cuestionado con relación al pasado gobierno del PLD, se preguntó si la situación general del país ahora es mejor, igual o está peor. El 45.5% dijo que está mejor, un 35.5% que está peor, el 17.4% que está igual y el 1.67/ no opinó.

Ficha técnica

El estudio de opinión representa al universo del padrón electoral de la Junta Central Electoral con 7, 505,507 electores, y la metodología fue de cuestionario estructurado para encuesta presencial cara a cara con preguntas abiertas y cerradas, de aplicación aleatoria en los hogares de las principales ciudades y provincias seleccionadas, con un margen de error de más o menos 2.8, un P y Q igual a 50% y un nivel de confiabilidad de 95% y una tasa de no respuesta estimada de 15%.

La encuesta fue aplicada en un 38.3% en la región Norte; un 34.6% en la provincia Santo Domingo, un 16.6% en la región Sur y un 10.2% en el Este. De los 1,200 consultados, el 51.6% fueron hombres y el 48.4% mujeres, cuyos rangos de edades fueron: 28.3% de 31 a 43 años; 27.7% entre 18 a 30 años; un 26.5% entre 44 a 56 años y el 56 a más de 65 años.