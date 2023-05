Francisco Javier García: "El PLD nunca ha ganado unas elecciones sin alianzas"

Para Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), las alianzas con otros partidos son fundamentales para las elecciones en el panorama electoral que vive el país y dijo que su organización no las descarta.

El político, quien recientemente renunció a ser el jefe de campaña de Abel Martínez, candidato presidencial de su organización, señaló que el PLD "siempre ha sido pro-alianzas".

El tema de una posible alianza entre el ex partido de gobierno y la Fuerza del Pueblo (FP), formado por Leonel Fernández cuando dejó el PLD, ha sido tema de debate y enfrentamiento en estos días.

Por un lado, Abel Martínez, candidato presidencial del partido morado, descartó que vaya a darse una alianza entre ambas organizaciones, mientras que Fernández le contestó que en la FP no estaban interesados en unirse a ellos para el venidero proceso electoral.

"El Partido de la Liberación Dominicana ha sido y es un partido pro-alianzas, no anti-alianzas. El PLD nunca ha ganado unas elecciones sin alianzas" Francisco Javier García Dirigente del PLD “

No obstante, García reconoció que el tema de los pactos políticos no ha sido discutido por el Comité Político todavía, de acuerdo a una nota de prensa.

El político, reconocido como estratega, entiende que en el país habrá una segunda vuelta en los comicios de 2024. Planteó que, hasta ahora, "ningún partido gana solo".

"Salvo que aparezca un fenómeno y se coloque por las nubes en los próximos seis meses. Si gana yo lo felicitó", adujo, conforme al documento.

Aclaró que en el Comité Político no se ha tratado el tema, pero que se formó una comisión integrada por el presidente del PLD, Danilo Medina, su secretario general, Charles Mariotti, Abel Martínez, candidato presidencial, y su persona para abordar el asunto. Dijo que la comitiva todavía no se ha reunido y que se "se acordó que el tema no se iba a tratar públicamente".

En otro punto, García recordó que en el año 2012 el PLD ganó las elecciones con una alianza con 14 partidos, en el 2016 con 13 y en el 2020 con nueve, lo que muestra que se apoya en esa estrategia.

Reitera apoyará a Abel

Francisco Javier García ratificó también su compromiso de trabajar arduamente para que el PLD y su candidato presidencial Abel Martínez ganen las elecciones de 2024, así como también con los senadores, diputados, alcaldes y regidores.