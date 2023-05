Pacheco se enoja por desinterés de diputados para votar y cierra sesión

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se enojó con los legisladores presentes en el encuentro por su desinterés para votar por los proyectos que se conocían en el hemiciclo.

Mientras se votaba por el informe de un proyecto de ley, Pacheco tuvo que llamar a dos votaciones seguidas porque ninguna contaba con la cifra necesaria y reglamentaria, pero aun así no logró que los congresistas se enfoquen en la labor.

"Vamos a dejar esto aquí porque así no se puede", exclamó el presidente de los diputados cuando se percató de que, aunque contaba con el quorum reglamentario, los legisladores presentes no votaban o no estaban pendientes a sus curules.

En la sesión de este miércoles estaban registrados 104 diputados, pero en reiteradas ocasiones, mientras se debatían los proyectos, Pacheco debía someter las iniciativas por tres ocasiones, como lo ordena el reglamento.

Cuando se conocía el proyecto que busca modificar la ley 50-87, sobre las cámaras oficiales de comercio, fue cuando Pacheco decidió cerrar la sesión y convocar para el próximo martes.

En anteriores encuentros, el diputado ha advertido que cerraría sesiones si no veía el enfoque de los congresistas, además de avisar que no iniciaría ninguna sesión si los legisladores no estaban de manera puntual en las sesiones.