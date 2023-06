Leonel Fernández sobre alianzas: "Nosotros no respondemos a los que están abajo"

El presidente del partido Fuerza del Pueblo y exmandatario de la República, Leonel Fernández, proclamó este jueves que esa organización "no responde a los que están abajo", ya que está concentrada en derrocar al Gobierno.

Sus palabras fueron pronunciadas al contestar una pregunta referente a una posible alianza de ese partido con otra organización política para las elecciones de 2024.

"La alianza nuestra es con el pueblo, la alianza de la Fuerza del Pueblo es con el pueblo dominicano, nosotros no respondemos a los que están abajo, nosotros nos concentramos contra el Gobierno, a ese es al que queremos desplazar", dijo a periodistas.

El político señaló que en estos momentos su batalla es contra los que están gobernando allá, y señaló hacia arriba con un dedo.

"Nuestra lucha es contra los que están gobernando allá a la República Dominicana, no busquen elementos de distracción con nosotros", dijo el exmandatario.

"La Fuerza del Pueblo no se distrae" Leonel Fernández Presidente de la FP “

El político habló del tema al encabezar la juramentación de la secretaría micro, pequeña y mediana empresa, acto que se realizó en la casa nacional de ese partido.

Desde hace varias semanas se discute en el país sobre una posible alianza entre la Fuerza del Pueblo con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que Fernández abandonó para fundar la FP luego de años de militancia y, a través de la cual, ocupó la presidencia de la nación en tres ocasiones.

En torno al tema, tanto Fernández como Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, se han mostrado reacios a esa posibilidad. Hace poco el presidente de la FP aclaró que la organización no estaba "buscando" pacto a nivel municipal como se rumoraba.

"No merece ninguna opinión, porque nosotros no hemos estado solicitando alianza con ese partido. Así que no nos merece ninguna opinión", respondió Fernández a una pregunta sobre lo planteado por Abel Martínez, quien rechazó cualquier oportunidad de acuerdo con los que se unieron "para llevar al PRM al gobierno en el 2020".