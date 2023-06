Comisión desmiente a diputada en caso Cámara de Cuentas

El presidente de la comisión especial que investiga a la Cámara de Cuentas desmintió las declaraciones emitidas este viernes por la diputada Soraya Suárez, invitada de la comisión, al aclarar que Janel Andrés Ramírez no involucró a importantes figuras políticas del país en las irregularidades que desde hace meses se viven esa institución.

"No tenemos ningún tipo de opinión a la declaración citada. Las informaciones como están circulando en la prensa no corresponden con la verdad", manifestó Alfonso Genao Lanza, presidente de la comisión especial, al responder a la prensa nacional al finalizar una jornada de nueve horas de entrevistas a los cinco miembros del órgano fiscalizador, además de la secretaria auxiliar.

Repitió que ese tema no se conoció en la comisión como está en la prensa. "No vamos hacer opinión sobre esto, lo que está en la prensa no pasó", enfatizó el congresista, acompañado de la comitiva investigadora de la Cámara Baja.

La legisladora Suárez, este viernes no quiso revelar los nombres de las citadas figuras políticas ni abundar en detalles sobre el interrogatorio al presidente de la Cámara de Cuentas, pero aseguró que las declaraciones "están llamando la atención" de los diputados.

Según dijo, Ramírez ofreció "declaraciones explícitas" e involucró a figuras políticas en el caos de la institución fiscalizadora.

La prensa fue insistente en preguntar sobre este pormenor, sin embargo, el diputado Genao Lanza sólo se limitó a decir que el resultado de estas entrevistas a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas será contenido en un informe que será rendido ante la Cámara de Diputados.

"Yo entiendo su trabajo, pero nosotros también tenemos una responsabilidad que hacer", indicó Genao Lanza a los periodistas.

Dijo que el presidente de la Cámara de Cuentas no mencionó nombres de políticos durante su entrevista este viernes.

No obstante, la legisladora Suárez, representante de la provincia Santiago, refirió: "Hay que escucharlo porque esto va a arrojar mucha luz, sobre todo porque él tiene evidencias".

La Comisión Especial tiene plazo hasta el día 9 de junio para entregar el informe sobre los interrogatorios.

Miembros de la Cámara de Cuentas Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente; Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria, así como los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña. La secretaria es Iguemota Alcántara.

Comisión especial de diputados que hace las entrevistas

La comisión está conformada por los diputados Rogelio Alfonso Genao Lanza (presidente) y los miembros César Santiago Rutinel (Tonty), Rosenny Polanco, Antonio Tineo, Elías Wessin Chávez, Rubén Maldonado, Plutarco Pérez, Mayobanex Martínez, Víctor Suárez y Gustavo Sánchez, Sauri Mota, Braulio Espinal, José Horacio Rodríguez, Brenda Ogando, Santiago Vilorio, Amado Díaz y Lily Florentino.