Pleno de la Cámara de Cuentas fue entrevistado por diputados; informe se dará a conocer el 9 de junio

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar las presuntas irregularidades en la Cámara de Cuentas (CC) entrevistó por casi 10 horas a los cinco miembros del órgano fiscalizador del Estado dominicano y a la secretaria general auxiliar este viernes. El informe de estos cuestionamientos será presentado al pleno de la Cámara Baja el próximo 9 de junio.

"Hoy recibimos a los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, también a la secretaria general auxiliar, con motivo de la resolución de investigación sobre presuntas faltas graves que se airearon en algunos medios de comunicación y esta comisión especial abrió una investigación donde se escucharon a cada uno de los miembros y a la secretaria general auxiliar", dijo el presidente de la comisión especial, diputado Rogelio Genao Lanza.

Indicó que el protocolo consistió en que los diputados hicieron las preguntas y la comisión fue recopilando todo tipo de información y documentación para tomar una decisión con los insumos resultantes y rendir un informe como mandó el pleno de la Cámara de Diputados.

Los miembros de la Cámara de Cuentas cuestionados son Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente; Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria, así como los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña. La secretaria general auxiliar es Iguemota Alcántara.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/03/janel-entrevistado-1-5ace4e03.jpg El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, al momento de ser entrevistado por los diputados. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/03/elsa-catano-143eefc4.jpg La vicepresidente la Cámara de Cuentas, Elsa María Catano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/03/tomasina-tolentino-f03dadd1.jpg Tomasina Tolentino de Mckenzie, jueza secretaria del pleno de la Cámara de Cuentas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/03/mario-fernandez-cc4384ab.jpg Mario Fernández, miembro de la Cámara de Cuentas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/03/elsa-pena-f954caf5.jpg Elsa María Peña Peña también fue entrevistada por los diputados. (FUENTE EXTERNA)

En el caso de Janel Andrés Ramírez, este fue preguntado por espacio de más de dos horas en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados sobre los conflictos que afectan a la institución de control, para la que fueron designados por espacio de dos años el 13 de abril de 2021.

Comisión especial se limita en declaraciones

Sobre el caso de la diputada Soraya Suárez, invitada de la comisión, reveló que supuestamente Ramírez involucró a importantes figuras políticas del país en las supuestas irregularidades que se cometieron en la Cámara de Cuentas, sin embargo, la comisión desmintió a la legisladora al finalizar las entrevistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/03/genao-lanza-jessi-gomez-f7213d0c.jpg Alfonso Genao Lanza presidió la comisión de diputados que entrevistó a los miembros de la Cámara de Cuentas. (DIARIO LIBRE/JESSICA GÓMEZ)

"No tenemos ningún tipo de opinión a la declaración citada. Las informaciones como están circulando en la prensa no corresponden con la verdad", manifestó el presidente de la comisión especial, al responder a la prensa nacional los insistentes cuestionamientos sobre lo planteado por la diputada Soraya Suárez.

Repitió que ese tema no se conoció en la comisión como está en la prensa. "No vamos hacer opinión sobre esto, lo que está en la prensa no pasó", enfatizó el congresista, acompañado de la comitiva investigadora de la Cámara Baja.

Aunque la legisladora Suárez no quiso revelar nombres de los supuestos políticos involucrados en el caos del órgano regulador, ni abundar en detalles sobre el interrogatorio al presidente de la Cámara de Cuentas, aseguró que las declaraciones "están llamando la atención" de los diputados.

Según dijo, Ramírez ofreció "declaraciones explícitas" e involucró a figuras políticas en el caos de la institución fiscalizadora.

Antecedentes

Entre las supuestas irregularidades y problemáticas de la institución está la denuncia de supuesto acoso sexual y laboral cometido por el presidente, Janel Ramírez, en contra de dos empleadas del departamento de auditoría. El tema está bajo investigación del Ministerio Público.

A esto se suma una denuncia del propio presidente del organismo que manifestó sentirse como un "preso de confianza" desde su posición porque ha tenido que hacer muchas veces lo que diga el pleno aunque esté en contra de la ley. Además sostuvo que el actual pleno anulaba decisiones que ya se habían tomado.

Entre esto, dijo que el pleno fue convocado el año pasado sin su presencia y que en el mismo se dejaron sin efecto nombramientos de personal de alto nivel y desvinculaciones.

Abinader se ha pronunciado

El presidente Luis Abinader ha calificado como preocupante la situación a lo interno de la Cámara de Cuentas, a raíz de que su titular se ha denominado a sí mismo como un "preso de confianza".

El mandatario destacó que la Cámara de Cuentas es una institución independiente y refirió que el Senado ya tiene idea de qué hacer.

"Ese es un tema preocupante, es un poder independiente y veremos qué se hace. El Senado también tiene algunas ideas sobre eso", señaló recientemente Abinader.

Diputados trabajan en nueva ley En medio de esta crisis, una comisión bicameral está apoderada de la revisión Ley 10-04, Orgánica de Cámara de Cuentas, la cual espera rendir un informe sobre las modificaciones. Entre sus principales ajustes se prevé el otorgar más poder a quien resulte electo presidente del órgano fiscalizador, así como aumentar de dos a cuatro años el período de gestión de los cinco miembros que sean escogidos. El proyecto de reforma a la ley de Cámara de Cuentas se estudia desde mediados del 2021 en el Senado y aún no cuenta con informe favorable para ser expuesto, pero el senador Milcíades Franjul prometió que antes del 16 de agosto se presentará el proyecto ante los dos hemiciclos del Congreso Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/03/comision-de-diputados-jessi-gomez-30ad0313.jpeg Miembros de la comisión especial de diputados que investiga la crisis de la Cámara de Cuentas. (DIARIO LIBRE/JESSI GÓMEZ)

Comisión especial investigadora

Los jueces de la Cámara de Cuentas fueron interrogados por los diputados: Rogelio Genao Lanza, presidente de la comisión; Gustavo Sánchez, Ramón Ceballo, Amado Díaz, Brenda Ogando, Rubén Maldonado, Mayobanex Martínez, Ramón Bueno, Máximo Castro Silverio.

También por Pedro Antonio Tineo, Tonty Rutinel, José Horacio, Braulio Espinal, Magda Rodríguez, Ronsendy Polanco, Plutarco Pérez, Saury Mota, Fior Daliza Peguero, Julito Furcal, Mateo Espaillat, Pedro Martínez, Santiago Lizardo Vilorio, Ignacio Aracena, Soraya Suárez y Elsa de León.