Eduardo Hidalgo asegura varias escuelas no quieren iniciar año escolar debido a la inseguridad

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, denunció este viernes que algunos centros de enseñanza han manifestado no querer iniciar el próximo año escolar debido a la inseguridad que reina en algunas escuelas.

Hidalgo señaló que se está demandando el nombramiento de más personal de seguridad para los centros educativos.

"Las escuelas no tienen policías escolares, no tienen portero, no tienen serenos, entonces esa es una invitación para que cualquier persona penetre a hacer su fechoría en las escuelas", explicó el presidente del gremio.

Aseguró que los maestros se sienten inseguros y que existen lugares "que dicen que el año que viene no quisieran empezar el año escolar en esos lugares por la falta de seguridad".

Entre los lugares que no quieren iniciar el año escolar por la inseguridad se encuentran Haina, San Luis, San Pedro de Macorís entre otros puntos donde el presidente de la ADP alegó que hay "situaciones dramáticas y problemáticas".

En ese sentido, Eduardo Hidalgo señaló que esto le indica a las autoridades que deben prestar más atención en los alrededores de las diversas escuelas y manifestó que hay muchos anuncios por parte de las autoridades "que se queda en anuncios".

"Hay muchos anuncios, el problema es que se queda en anuncios y nosotros queremos que pasen de los anuncios a los hechos. Este gobierno tiene tres años como que está en campaña prometiendo y prometiendo y nosotros necesitamos acción", señaló Hidalgo.

Aseguró que el hecho de que se estén formando pandillas en los alrededores de las escuelas debe preocupar al Gobierno.

Al ser cuestionado sobre si los maestros tienen temor de enfrentar pandillas, Hidalgo señaló qué: "claro, porque están con las manos peladas y hay una situación de que a veces son puntos de drogas que hay alrededor de las escuelas".

Señaló que las familias y los profesores están "altamente preocupados" por la situación, pero que el problema real está en las calles por la inseguridad que reina en el país.

"Hay que buscarle la salida a eso, pero ya", dijo Hidalgo.

Manifestó que el gremio se encuentra diseñando programas efectivos para desarrollar con las familias y con las asociaciones de padres para que colaboren en el trabajo de prevención y que a estos de sumen la Policía Nacional y Dirección Nacional de Control de Drogas.

Adelantó que antes de que se termine el año escolar tratarán de reunirse con el ministro de Interior y Policía para discutir el tema.