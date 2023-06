Alcalde de Los Alcarrizos advierte que no aceptará un candidato al cargo que no sea del PRM

El alcalde del municipio Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, advirtió este lunes a la dirigencia de su organización que no aceptará un candidato para ese cargo que no sea del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En una rueda de prensa del comando de campaña del aspirante a la reepostulación, el edil dijo que hay aprestos para proponer a un candidato de otro partido.

En el municipio se baraja el nombre del ex alcalde Junior Santos, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como posible candidato del PRM para las próximas elecciones.

Encarnación recordó a la dirección del PRM que los estatutos establecen que para una persona aspirar a cualquier cargo electivo, dentro del partido oficialista, debe haber militado por lo menos cinco años en esa organización, sin embargo, la fórmula sería mediante la reserva del 20 % de las candidaturas.

Encarnación habló ante decenas de seguidores que a viva voz aclamaban cuatro años más.

El alcalde de Los Alcarrizos, dijo que respeta las directrices del partido, que establece cuatro modalidades de elección conforme a la Ley Electoral.

Indicó que le gustaría participar en una convención con el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) para demostrar que ganaría las elecciones en el 2024.

Informó que, ante los aprestos del partido, tres de los cuatro aspirantes a alcaldes del PRM firmaron un documento, mediante el cual reconocen y respetan las decisiones del partido, pero que rechazan a los corruptos de la pasada administración.

Entre los perremeístas que aspiran a alcalde, además del actual, están, Manuel de la Cruz, Fernando Lebrón y Manuel Carrasco.

"Quiero dejar bien claro que en este municipio no habrá oportunidad para aquellas personas que malversaron los fondos de este municipio, no habrá oportunidad y de ser así, me atrevería a decir que hay preferencias con los corruptos" Cristian Encarnación Alcalde del municipio Los Alcarrizos “

Informó que desde que llegó a la Alcaldía solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas y aún no ha recibido respuesta.

Indicó que algunas personas del gobierno perremeísta han tratado de proteger al pasado alcalde para que no se investiguen los supuestos actos de corrupción cometidos en la pasada administración.