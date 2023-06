Abel Martínez deplora que 30 % del presupuesto de salud se destine a "haitianos ilegales"

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, lamentó este jueves que, mientras la población dominicana carece de atención médica adecuada, un 30 % del gasto en este renglón se destine a la salud de ciudadanos haitianos, en su mayoría con estatus ilegal en el país, tal como reveló un funcionario del Gobierno.

Martínez hizo su pronunciamiento a través de la red social de Twitter.

“Mientras dominicanas no encuentran camas para dar a luz; nuestros envejecientes no reciben atenciones adecuadas; las boticas populares están desabastecidas, los pacientes con enfermedades catastróficas no reciben los medicamentos de alto costo... El 30 % del presupuesto de salud se destina a atenciones para nacionales haitianos, en su mayoría ilegales. ¡Aguanten que falta poco! A partir del 2024 pondremos orden”, expresó el líder de la oposición.

Ayer miércoles, el viceministro de Garantía de la Calidad, José Antonio Matos, aseguró que entre el 26 a 30 % del presupuesto destinado al sector Salud en el país es destinado a la atención de pacientes de nacionalidades extranjeras, siendo la mayoría originarios de Haití.

Wawawás serán su prioridad

Hace unos días, Abel Martínez manifestó que de ganar las elecciones gobernará para todo el mundo, para "popis y wawawás, pero los wawawás serán prioridad".

"Con el PLD gobernaremos para todo el mundo, para los popis y para los wawawás, pero los wawawás serán nuestra prioridad, porque la gente se está muriendo de hambre, necesita que le demos esa esperanza", destacó Martínez en una asamblea con enlaces peledeístas, según destaca una nota de prensa.