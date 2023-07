Secretaria de la Cámara de Cuentas: "Solo falta que nos dé con el mallete"

La secretaria de la Cámara de Cuentas Tomasina Tolentino de Mckenzie declaró durante las investigaciones de la Comisión Especial de los Diputados para que investiga la presunta comisión de faltas graves de los miembros de la Cámara de Cuentas que el presidente de ese organismo, Janel Ramírez Sánchez, supuestamente trataba de manera "indigna" a las mujeres que conforman el pleno y en las reuniones con los auditores a las que llegó a referirse como "ratas y cucarachas" y solo le faltaba "golpearnos con el mallete"

"Todavía somos maltratadas, nos tratan como si fuéramos niños, nos dicen que nos callemos, que esperemos nuestra palabra, que nos dejemos dirigir, que no somos nadie. Me reservo algunos otros calificativos por respeto y educación hacia ustedes, pero debo mencionar que en las reuniones generales con los auditores, el presidente se refiere a nosotras, y específicamente a la vicepresidenta, como 'esas ratas', 'esas cucarachas'... como si se estuviera apoderando de nosotros. A veces parece que va a golpearnos con el mallete, porque lo hace verbalmente, pero físicamente solo falta eso", dijo Tolentino de McKenzie en su declaración ante los diputados.

Cuando se les preguntó a otros dos miembros de la Cámara de Cuentas sobre el tema, señalaron que no recordaban haber escuchado las expresiones "ratas" o "cucarachas", pero sí hablaron de un ambiente de irrespeto.

"No he escuchado 'cucarachas' o 'ratas', pero sí me ha mandado a callar, incluso a mí misma. Si no estás de acuerdo con una idea o cualquier cosa, él te manda a callar o te quita la palabra", dijo Elsa Peña Peña.

Por su parte, Iguemota Alcántara dijo: "Sí, ha habido situaciones de irrespeto entre ellos".

Una comisión de diputados firmó este lunes 10 de julio un informe acusatorio contra la Cámara de Cuentas, que sugiere un juicio político y señala a los miembros titulares de la institución por supuestamente ocultar auditorías, alterar actas del pleno y entregar informes sin sustento legal.

El informe fue firmado por nueve diputados de los trece presentes en la reunión, lo que le otorga la mayoría necesaria en la comisión para presentarlo en una sesión de la Cámara de Diputados.

Ahora, la comisión coordinadora de la Cámara Baja deberá agendar el informe para presentarlo en una próxima sesión, donde se discutirá, se votará y se enviará al Senado.