Rubén Bichara asegura hay mucha "información malintencionada" sobre Pleno de la Cámara de Cuentas

Cámara de Diputados no ha conocido el informe de la comisión especial. ( FOTO: FUENTE EXTERNA )

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, respondió este martes a los pronunciamientos hechos por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestando que es el propio gobierno el que debe "transmitir la confianza" para que se tome la decisión de realizar un juicio político o no a los miembros de la Cámara de Cuentas.

Bichara indicó que la comisión especial de la Cámara de Diputados que está revisando el caso en torno a la situación de ese organismo de fiscalización aún no ha presentado el caso ante el hemiciclo y que en su momento se conocerá la situación real.

"Hacer una opinión sin esos elementos no sería del todo justo y, de todos modos, en este caso lo importante es que el gobierno pueda transmitir la confianza necesaria en una decisión tan importante como esta, sobre todo en una etapa donde apenas iniciamos una precampaña política", señaló Bichara.

Al ser cuestionado sobre si se ha perdido la confianza y la credibilidad de la Cámara de Cuentas, Bichara señaló que ese es el Pleno "que está" y que será cuando los congresistas revelen lo que han obtenido que se pueda dar una justa valoración.

"Ha habido mucha información malintencionada y no se puede discriminar entre lo que es verdad o mentira. Obviamente, la información está muy contaminada en sentido general y no es justo dar opiniones de valor sobre algo cuando no se tienen los elementos objetivos para hacerlo", dijo.

Por su parte, el secretario de asuntos jurídicos del partido opositor, José Dantés Díaz, tildó de irresponsable a los miembros del PRM por acusar a la oposición de sus "torpezas".

"El PRM es irresponsable al acusar a los demás de sus torpezas. ¿Acaso no fueron ellos los que, con su mayoría mecánica, eligieron esa CC y la celebraron como un 'tributo a la democracia', 'sin padrinazgos políticos' y como 'símbolo del cambio prometido'? Asuman sus errores", señaló el dirigente.

Dantés señaló que el gobernante partido debe "asumir sus errores", ya que los congresistas perremeístas fueron los que eligieron a los actuales miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas.

El pasado lunes, el PRM, representado por su vicepresidente Eddy Olivares, respaldó la decisión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de recomendar proceder con la apertura de juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas.

"El país necesita una Cámara de Cuentas competente, independiente y confiable, de manera que las decisiones que emanen de su seno sean el resultado de la evaluación objetiva, desprovista de los intereses políticos y cuyo único fin sea salvaguardar el patrimonio público", es la posición del gobernante partido.