Diputados del PRM defienden juicio político a miembros de Cámara de Cuentas

El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusó este miércoles a las organizaciones opositoras de rechazar un juicio político contra la Cámara de Cuentas porque supuestamente quieren impulsar "el desorden institucional que no permite su funcionamiento".

El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Julio Fulcar, expresó que no entiende la postura de los opositores en relación a la Cámara de Cuentas y que no quiere interpretar sus lineamientos, pero señaló que la intención de la oposición es que la Cámara de Cuentas "no funcione".

En detalle, el bloque perremeísta acusó a la Fuerza del Pueblo de ser el principal partido que se opone al juicio político y que, de hecho, ya ha elaborado un informe disidente para oponerse a la recomendación de juicio político contra los funcionarios que lideran la Cámara de Cuentas.

En ese sentido, Fulcar instó a los partidos de oposición a "reconsiderar" su postura y sugirió un encuentro con todas las organizaciones para "crear una nueva" Cámara de Cuentas.

"Vamos a establecer una nueva Cámara de Cuentas en la República Dominicana que trabaje en armonía, fortalezca la institucionalidad y, sobre todo, garantice la imparcialidad en su trabajo", afirmó el vocero del PRM.

Sin embargo, enfatizó que si los partidos opositores no reconsideran su postura, serán los ciudadanos quienes los juzguen y resaltó que los votantes observarán las votaciones de todos los diputados cuando se someta la recomendación al hemiciclo.

Falta de armonía en la Cámara de Cuentas

El bloque de diputados oficialistas reveló que, durante los interrogatorios en el Congreso Nacional, se preguntó a cada miembro titular de la Cámara de Cuentas si existe la posibilidad de restaurar la armonía en la entidad, a lo que respondieron que esto solo se logrará si hay un intermediario que pueda apaciguar la situación.

En ese sentido, se señaló que la inoperancia de la Cámara de Cuentas ha retrasado importantes auditorías y, como consecuencia, el país no ha podido llevar a cabo un proceso claro de fiscalización de los órganos estatales.

Oposición insiste en que el oficialismo hace jugadas políticas

En respuesta, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo acusaron al oficialismo de llevar a cabo jugadas políticas para beneficiar a sus partidarios en las próximas elecciones de 2024.

El vocero del PLD en el Senado denunció que el Gobierno ha celebrado reuniones extraoficiales para otorgar nombramientos a varios políticos en la Cámara de Cuentas, un argumento que también fue respaldado por Rubén Maldonado, diputado de la Fuerza del Pueblo.

Maldonado recordó que desde la instalación del nuevo gobierno, el Poder Ejecutivo solicitó la renuncia de la anterior administración de la Cámara de Cuentas y luego el Ministerio Público allanó el órgano extrapoder.

Según la oposición, todo esto obedece a una intención desde la más alta dirigencia del Gobierno de destituir a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas y colocar a otros políticos en esos cargos.