Hipólito Mejía cree que a los miembros de la Cámara de Cuentas hay que "botarlos a todos"

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, expresó este jueves que todos los miembros de la Cámara de Cuentas deberían ser "botados todos".

El dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) hizo el planteamiento al ser cuestionado sobre la situación que vive el órgano encargado de fiscalizar los recursos del Estado.

"Es que yo soy de opinión de que los boten a todos, no que los cancelen, que lo boten", reaccionó.

Sobre sus razones, el expresidente aclaró que no son políticas, "sino por el ejemplo que está dando esa institución es lamentable, una institución que juega un rol extraordinario, que viene a ser del control, o sea esa gente debe controlar los gastos del gobierno y pasan el tiempo discutiendo, no es un problema de que tengan o no razón".

A manera de metáfora se le cuestionó si de esa cantidad de mangos no podría salvarse alguno, a lo que contestó con un tajante no, al entender que todos están "podridos".

Con relación a la negativa de los partidos opositores a que los miembros de este órgano sean sometidos a un juicio político, Mejía dijo que la situación no es como ellos quieran.

"Bueno no, la oposición tiene que saber que es oposición, a eso no se le hace caso mientras tanto", adujo.

Desde hace semanas sus miembros están en el ojo del huracán ante las investigaciones que realiza la Cámara de Diputados que podría enviarlos a un juicio político, tras supuestas irregularidades cometidas por ellos en su gestión.