Mujeres municipalistas exigen que se respeten los derechos políticos de las féminas

A propósito del inicio de la precampaña política, la directiva de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicana (Unmundo) instó este martes a las mujeres a continuar participando en la política y a las autoridades a garantizar el cumplimiento de la Ley 20-23 Orgánica de Régimen Electoral, la cual establece sanciones contra las personas que ejerzan violencia política contra las mujeres.

A través de una proclama, Unmundo estableció que están alzando su voz de manera preventiva contra la violencia política que pueda ejercerse sobre las mujeres, considerando que es una amenaza grave que puede afectar la estabilidad y el desarrollo de las sociedades democráticas.

La presidenta de las mujeres municipalistas, María Mercedes Ortiz, indicó que es la primera vez en la historia que las mujeres pueden levantar la voz de manera real, ya que la Ley 20-23 les da la oportunidad.

Indicó que, en municipios como Monte Plata, El Seibo, Tenares, Villa Tapia, y Bánica se han dado casos donde algunas candidatas a todos los niveles "están siendo reprimidas" en los partidos y que ya esas situaciones han sucedido en el pasado, pero que el tema siempre ha sucedido por lo cual hacen la exhortación a los organismos pertinentes.

"Como una entidad que trabaja en favor de las mujeres hemos querido alzar nuestra voz para que esos casos se puedan paralizar y no lleguen a mayores, esto es una alerta preventiva que estamos haciendo para que nuestras mujeres puedan gozar de garantías y derechos", destacó Ortiz.

Manifestó que la política hace a las mujeres más vulnerables en los casos de violencia política y la discriminación y el acoso, por lo cual consideró que el inicio de la precampaña es el momento ideal para que se haga un alto en la violencia.

"El tema de la participación política de las mujeres de hecho se está dando porque a todos los niveles los partidos políticos han inscrito muchas mujeres. Lo que estamos trabajando es para que las que están no tengan ningún tipo de temor para que el sistema no la expulse porque al final es muy triste ver cuando la familia por el tema del acoso político, por el tema de la intimidación, el tema de la violencia política las familias no quieren que las mujeres hagan policía y nosotros queremos promover un estado de derecho y de garantía", manifestó la presidente de Unmundo.

La entidad a través de su directica señaló que existe una necesidad de que los partidos promuevan la participación política de las mujeres, no solo a través del cumplimiento de la cuota, sino con el apoyo para que las mujeres cuenten con más visibilidad, más recursos financieros, humanos y de asesoría técnica entre otro.