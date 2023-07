Políticos y personalidades despiden a Rafael Bello Andino en emotivo funeral

La honestidad y la lealtad han sido las palabras con las cuales líderes políticos y diversas personalidades han definido a Rafael Humberto Bello Andino, quien fue mano derecha del expresidente Joaquín Balaguer y falleció el pasado miércoles.

Los restos de Bello Andino están siendo velados en el Cementerio Jardín Memorial, en la Capilla Laurel, donde diversas personalidades se han dado cita para dar el pésame a los familiares de quien fue secretario de la Presidencia y de Industria y Comercio durante los gobiernos de Balaguer.

Para el presidente del Senado, Eduardo Estrella, Bello Andino fue un hombre leal, discreto, humilde y con una gran vocación de servicio.

"La lealtad, la entrega, la discreción, la humildad y la vocación de servicio, con estas cuatro palabras describo a un hombre que hizo muchos favores en su vida. Entre todas las cualidades, hay que resaltar la lealtad y la discreción", expresó Eduardo Estrella.

Los restos de Bello Andino serán expuestos hasta las 3:30 de este jueves y posteriormente serán sepultados a las 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, Federico "Quique" Antún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, manifestó que el fallecido dirigente reformista fue un ser conciliador y una excelente persona.

Aseguró que la discreción y la prudencia son los calificativos con los cuales se puede describir a Bello Andino, y que en la actualidad no existen personas con esas cualidades.

"Hemos perdido un ejemplo de servidor público", destacó Antún.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de coronas de flores blancas han llegado al Jardín Memorial.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/20/whatsapp-image-2023-07-20-at-122711-pm-cd726803.jpeg Figuras asistieron al funeral. (FRANCISCO ARIAS.) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/20/whatsapp-image-2023-07-20-at-122710-pm-1-761369f0.jpeg Despiden a Rafael Bello Andino. (FRANCISCO ARIAS.) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/20/whatsapp-image-2023-07-20-at-122710-pm-25a1b9ad.jpeg Quique Antún, presidente del PRSC. (FRANCISCO ARIAS.) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/20/whatsapp-image-2023-07-20-at-122709-pm-1-49abc9ce.jpeg Director de Pro Consumidor. (FRANCISCO ARIAS.)

Al campo santo han asistido la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el director de Pro Consumidor Eddy Alcántara, el diputado Máximo Castro y la ex Defensora del Pueblo Zoila Martínez.

También han dado el pésame a la familia Bello, Fernando Álvarez Bogard, ex precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Reformista, Juan Ramón Gómez Díaz, empresario, y la ex titular de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el ex jefe de seguridad de Balaguer, Rafael Pérez Bello.

Asimismo, diversos dirigentes pasados y actuales del partido reformista han acudido al Jardín Memorial para dar el último adiós al hombre que fue la mano derecha de Joaquín Balaguer.