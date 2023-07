Luis Abinader: "No vemos difícil que seamos exitosos en una repostulación"

Aunque el presidente Luis Abinader no ha decidido si optará por un nuevo periodo presidencial, el mandatario sostuvo este martes que aún sin hacer campaña no ve difícil que sea exitoso si se repostula al cargo.

El mandatario manifestó que los números de las encuestas están ahí y que hoy el Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización que lidera, gana las elecciones.

"Los números están ahí, aquí la gente habla de las encuestas, las encuestas esto no es una fórmula atómica, todo el mundo sabe cómo están en las encuestas, puede haber una variación de dos o tres puntos y la verdad es que sin nosotros hacer ninguna campaña ni nada no vemos difícil que seamos exitosos en una repostulación", dijo Abinader.

Sin embargo, el mandatario dominicano sostuvo que está realizando consultas con muchas personas sobre la posibilidad de presentarse a la reelección.

"Estoy haciendo consultas con muchas personas, a mí personalmente yo lo he dicho, no me gusta el modelo de la reelección continua, yo creo que el mejor modelo era el de la reelección (postulación) después de uno o dos periodos", indicó Abinader en una entrevista en el programa Hoy Mismo.

Agregó: "Yo estoy consultando, estoy analizando, yo creo que los mejores tiempos en la República Dominicana están por venir".

La fecha tope para el mandatario informar si se presenta a la repostulación es el 17 de agosto, fecha equivalente a los 45 días previos que los partidos políticos deben presentar sus listas de candidatos ante la Junta Central Electoral (JCE).

Hasta ahora, solo Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque han hecho públicas sus aspiraciones para ser candidatos presidenciales a través del PRM.

Su familia

Al ser preguntado sobre si su esposa la primera dama Raquel Arbaje y sus tres hijas lo apoyan en sus intenciones de presentarse a la reelección, Abinader manifestó que cualquier decisión que se tome ellas lo van a respaldar.

"Somos una familia que lo consultamos todo y mis tres hijas la verdad yo me siento muy orgulloso de las tres, son muy maduras cada quien tiene su opinión cada una, cada uno de los hijos tienen su opinión y ellas siempre me han acompañado. Somos una familia que cualquier decisión que se tome, pues ellas lo van a respaldar", indicó.

Optimismo

El presidente también envió un mensaje de optimismo al país indicando que los mejores tiempos están por venir.

"Lo que le quiero llevar ese optimismo al país, el país va bien, vamos a seguir bien, y confíen que los mejores momentos de la República Dominicana están por venir", sostuvo.