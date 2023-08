Sobre relación con menor de edad, Julio Romero dice: "Lo sucedido hace 14 años, no me define"

El candidato a alcalde por el municipio Santo Domingo Este por el partido Fuerza del Pueblo, Julio Romero, manifestó este jueves que lo sucedido hace 14 años, cuando tuvo una relación con una menor de edad, no lo define.

Sus declaraciones fueron ofrecidas a través de un video en el que el aspirante a la alcaldía responde a las críticas recibidas por parte de diversas personalidades tras su escogencia como candidato.

"Hace 14 años cometí un error que afectó mi familia, mi entorno y la percepción que tienen muchos sobre mí, hace 14 años conocí a una joven mujer a la que en todo momento presumí como adulta, porque antes de conocernos ya había estado casada, contando con el consentimiento de sus padres", dijo Romero.

Manifestó que de esa relación provino un hijo que hoy es un adolescente de 13 años al cual - dijo - ha amado, protegido y cuidado durante todo este tiempo.

"Hace 14 años aprendí una dura lección, ganarse el perdón de los tuyos no es fácil, pero con arrepentimiento sincero y amor se puede lograr. Lo sucedido hace 14 años, no me define", indicó.

Manifestó que ha trabajado incansablemente para mejorar.

"Las partes afectadas me han perdonado, he recibido el perdón de mi esposa y hemos salvado nuestro matrimonio de 34 años. Sostengo una relación de respeto y solidaridad con esa joven que hoy tiene más de 30 años y que he tenido la oportunidad de desarrollarse, casarse de nuevo y vivir en el extranjero, la vida está hecha de segundas oportunidades", agregó.

Romero manifestó que en este momento que ve crecer la simpatía hacia su candidatura a la Alcaldía por Santo Domingo Este afrontará ese desafío.

Escogencia

Romero fue seleccionado como candidato luego de que la Fuerza del Pueblo realizara varias mediciones y consultas en sus órganos de dirección, donde seis aspirantes se disputaron la candidatura a alcalde por esa importante demarcación del país.

Su selección ha sido rechazada tanto por personalidades como por ciudadanos, por el escándalo que protagonizó en el 2009 tras haber sido señalado por tener relaciones con una menor de edad.