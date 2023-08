Presidente Abinader anunció que empezará su campaña política este fin de semana

El presidente de la República, Luis Abinader, declaró que el próximo fin de semana marcará el inicio oficial de las actividades de su campaña electoral. "Yo sigo trabajando en el Gobierno, realmente no he hecho la primera actividad política o vamos a decir electoral o de campaña me parece que la vamos a realizar el próximo fin de semana, esa son las planificaciones y la presión que tengo de que se realice. Lo que espero es hacer una campaña que sea decente, que sea civilizada, que fortalezca la democracia dominicana y ese es nuestro deseo" dijo.

El mandatario aseguró que las campañas emprendidas por su partido se desarrollarán rigurosamente siguiendo las normativas establecidas por la Junta Central Electoral (JCE). Además, destacó que todas estas acciones se llevarán a cabo en entornos cerrados, sin contemplar por el momento la realización de marchas o manifestaciones en las calles.

En este contexto, el mandatario enfatizó: "Nuestra postura consiste en acatar estrictamente las recomendaciones emanadas de la Junta Central Electoral, así como acoger el dictamen de la ley electoral. En este escenario, el respeto a las leyes resulta fundamental; nos ajustaremos a lo que establecen la Junta Central Electoral y lo que prescriben las disposiciones legales".

Indicó que está consciente de que en los últimos 30 años las principales preocupaciones de los dominicanos es el alto costo de la vida, el desempleo y la inseguridad, siendo sus principales desafíos. En referencia a estos tres aspectos, afirmó que se han logrado avances significativos. Precisó que la tasa de homicidios ha experimentado un descenso, y en cuanto al desempleo, destacó que la cifra de desempleo abierto se mantiene por debajo del 5 %.

Reconoció abiertamente que en muchas ocasiones expresó su desacuerdo con la idea de la reelección, sin embargo, resalta la importancia de no realizar modificaciones a la Constitución para permitir que esta pueda tener lugar en períodos sucesivos.

Además, el mandatario señaló que las encuestas muestran una receptividad favorable hacia su gestión.

La información fue comunicada durante una entrevista a cabo en el Grupo Corripio, donde enfatizó el compromiso de llevar adelante estas actividades de manera respetuosa, civilizada y con el objetivo fundamental de fortalecer la democracia en República Dominicana.

Comunicado de la JCE

La Junta Central Electoral emitió el pasado 10 de agosto un comunicado de admonición en el que advirtió a los partidos políticos a abstenerse de violar las disposiciones establecidas por ley para la precampaña.

En un espacio pagado, que aparece en este diario, el órgano electoral avisa a los partidos que "deben cesar en lo inmediato los actos prohibidos durante la precampaña".

Indicó que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, hasta que no quede abierto el período de campaña electoral, está prohibida "la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión".