Opción Democrática presenta a Alberto Fiallo como candidato a senador por el Distrito Nacional

El aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática (OD), Alberto Fiallo, aseguró que su candidatura es una nueva opción que tienen los votantes para las elecciones congresuales del 2024.

Fiallo explicó que "la población está necesitando nuevas opciones. El hecho de ser ajeno al espectro político, hasta ahora, va a ser una ventaja para nosotros'", dijo.

El abogado, que está incursionando en el ámbito político, hizo esta afirmación durante el acto de presentación de su propuesta, que se realizó en el edificio Centro Media, ubicado en los Jardines del Norte, Distrito Nacional.

Durante la actividad, Fiallo señaló que su campaña estará basada en cuatro propuestas legislativas, que impulsará desde el Senado de la República en caso de ser elegido.

Propuestas

Estas son los proyectos ley de emergencia alimentaria, de seguridad ciudadana, vive mujer y de justicia tributaria.

"Nuestras propuestas de campaña son cuatro, pero todas están entrelazadas. Todas están sustentadas en una ley de justicia tributaria que va a permitir que tengamos las otras tres leyes", indicó.

Citó que con la iniciativa de seguridad ciudadana propone asignar el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la protección de la población.

"Es una ley que va a asignar 18 mil millones de dólares, que es el 2 % del Producto Interno Bruto, a la seguridad ciudadana. Con modalidades que todavía no hemos implementado y que han probado ser bastante efectivas en otras localidades", declaró el también académico.

Dijo que en el caso de la seguridad alimentaria, plantea que los ciudadanos puedan comprar mucho más baratos los productos de la canasta básica familiar.

"Esto va a permitir tener acceso mucho más barato a los bienes de la canasta básica, algo que a todos nos haría mucho más felices", manifestó.

Con relación a ley vive mujer, estará motivada a la reducción de los feminicidios en el país, al tiempo que calificó este flagelo cómo un fenómeno preocupante.

Con esta preposición busca simplificar el sistema impositivo dominicano, además de crear incentivos para la formalización y reducción de impuestos.

Debate

Por otro lado, Fiallo invitó a los demás candidatos de las organizaciones políticas a participar de un debate.

"A mí me gustaría invitar a los candidatos que finalmente seleccionen en la Fuerza del Pueblo, que seleccione el partido de Gobierno, que seleccione el PLD, para que podamos tener, no uno, no, muchos debates. Hasta tanto, la población pueda entender cuáles son nuestras propuestas, pueda comparar, que no ha podido hacerlo hasta ahora", planteó.

¿Quién es Alberto Fiallo?

Es abogado, egresado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), con cuatro maestrías en derecho empresarial y legislación económica, en ese centro docente; derecho internacional en la Universidad de Bristol, Inglaterra; derecho constitucional, en Unibe; derecho administrativo en la Universidad de Castilla La Mancha, España y está cursando un PHD en derecho constitucional tributario en la Universidad de Salamanca, España.

Ha impartido docencia en los últimos 20 años, actualmente es profesor de derecho constitucional y derecho tributario en la Escuela Nacional de la Judicatura y de la PUCMM. Ha ejercido el derecho en los últimos 23 años, con una activa participación en los medios de comunicación y redes sociales, con énfasis en informar de manera llana a la población dominicana, sobre el contenido de la ley y sus derechos frente al Estado.