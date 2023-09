Luis Abinader: "Que se escuche desde hoy y hasta mayo en todo el territorio nacional que el cambio sigue"

Haciendo un recuento de las obras que ha inaugurado y las que dice que el Gobierno comenzará a construir, el presidente Luis Abinader se reunió con simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como parte de sus encuentros políticos de cara a las elecciones del 2024.

Abinader se refirió a las palabras que dijo en La Romana sobre Juan Bosch y le expresó a los residentes de San Pedro de Macorís que todo aquel boschista "se va a parar en mayo y va decir que el cambio y la transparencia siguen".

"Ahora el primero de octubre, pero especialmente en febrero y definitivamente en mayo, aquí nadie que ame a su país se va a quedar en casa, porque nadie va a permitir volver a la oscuridad, a la corrupción, aquí vamos a seguir caminando, iluminando con la transparencia hacia el progreso de la República Dominicana", dijo.

Exhortó a la oposición a que no se sorprenda cuando el "Ejército PRM" vaya a votar llevando a todos los que simpatizan por la causa que representan.

"Pero que no se sorprendan cuándo un ejército silente de gente que ama el país y muchos que no pertenecen a partidos, pero que sí quieren que el cambio siga, ese ejército silente va a ir a votar por la casilla 1 del PRM", expresó el mandatario en un discurso que fue aplaudido por los asistentes al encuentro político.

Acusó a los gobiernos anteriores de haber descuidado las zonas francas y que serán esos empleados que saldrán a votar para dejarlos fuera del poder.

"Que se escuche desde hoy y hasta mayo en todo el territorio nacional que el cambio sigue", manifestó.

El mandatario se refirió a la construcción de carreteras que conectarán a la región del Este, la reconstrucción de hospitales aceras, malecones y asfaltado.

Puerto

En San Pedro de Macorís afirmó que la culminación de la construcción del malecón será en los próximos meses y que su gobierno está trabajando para que el principal activo comercial y productivo de esta provincia que es que el puerto sea potencializado.

"Prácticamente tenemos un acuerdo para potencializar este puerto y voy a venir de nuevo después del primero de octubre para darle esa sorpresita a este querido pueblo", expresó.

Durante más de 15 minutos el mandatario, acompañado de varios de los funcionarios de su gobierno, manifestó las obras que esta realizando a favor del Este del país.

Entrega de títulos

Durante su alocución en San Pedro de Macorís, Luis Abinader se refirió a la entrega de títulos en esa provincia destacando que le hace feliz ver a las personas mayores cuando reciben sus títulos de propiedad.

"Me preguntaron por qué los que duraron 20 años en el pasado no lo entregaron (títulos), yo le dije: yo no sé, pregúntale a ellos, pero no te preocupes que ni vuelven ni van", manifestó.

Indicó que quienes no creían en la zona franca y el turismo de la República Dominicana no "van a volver" a gobernar.

"En esta provincia y el país el cambio sigue construyendo progreso y siguen las obras", fueron partes de las palabras de Abinader en el Este.

Señaló que la carretera de Hato Mayor a Sabana de la Mar en encuentra en la fase final y que próximamente se instalará un centro de Infotep en Sabana de la Mar para entrenar a los jóvenes.

"A finales de este año los jóvenes de Hato Mayor van a tener lista una Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)", expresó.