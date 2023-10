Seguridad extrema en colegio electoral donde Abinader votará este domingo

Todo está listo para que los altos dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acudan este domingo 1 de octubre, a sus primarias internas donde escogerán a su candidato presidencial para las elecciones de 2024.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre la noche de este sábado por varios colegios electorales, se pudo constatar que la mayoría mantiene sus puertas cerradas y con escasa vigilancia.

Sin embargo, el colegio ubicado en el Club Naco, donde le corresponde sufragar al presidente Luis Abinader, se mantiene con una vigilancia extrema, con guardias de seguridad y con el acceso a la prensa restringido.

"No puede pasar. Si estuviera en mis manos, se lo permitiría, pero ahí solo están los guardias y si no hay personal autorizado, no le puedo permitir la entrada. Espero que me entiendan", manifestó un señor al equipo de prensa de este diario.

Este domingo, el presidente Abinader ejercerá su derecho al voto a las 10:00 de la mañana en el Club Naco, en el Distrito Nacional.

En el Club Naco funcionarán los colegios de San Judas Tadeo, de la Fundación Pedagógica Dominicana INC (Babeque) y el colegio Luis Muñoz Rivera. Estos colegios tienen seis mesas habilitadas para que los empadronados en el Partido Revolucionario Moderno acudan a este recinto a elegir a sus candidatos presidenciales.

Más temprano, agentes de la Policía Nacional y del SWAT están apostados en los alrededores y dentro de la Junta Central Electoral (JCE).

En esta contienda Luis Abinader, Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque y Delia Josefina Ortiz se enfrentarán en el nivel presidencial.

El horario de votaciones será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, especificó la Junta en un comunicado colgado en su red social X.

La elección se efectuará con padrón cerrado, donde solo pueden votar los militantes de la organización que irá a primaria.