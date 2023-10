Alcalde de Los Alcarrizos se va del PRM: "Renuncio porque no nací para lamberle a ningún hombre"

Cristian Encarnación, alcalde de Los Alcarrizos, presentó este miércoles su renuncia al Partido Revolucionario Moderno (PRM), alegando que esa organización "no ha valorado su trabajo, esfuerzo, lealtad, entrega y amor".

"En el día de hoy con honor, con orgullo, con dignidad pongo en alto la memoria histórica de José Francisco Peña Gómez y renuncio, porque no nací para soportar atropellos y maltratos. No nací para ser lambón de ningún hombre en esta tierra", vociferó en medio de aplausos.

El edil indicó que en los tres años de su gestión ha recibido "todo tipo de presión" para que no continuara con un contrato con una compañía.

"Aquí hablan de la droga, pero la mafia más grande de la República Dominicana es el problema de la basura, el problema de las compañías que no hacen lo que tienen que hacer y quieren que le paguen el dinero que no se han ganado", dijo el alcalde y aseguró que sus manos no se han manchado con el dinero del pueblo.

Reveló que al inicio de su gestión sometió a la justicia, el 7 de julio del 2020, al anterior alcalde del municipio, Junior Santos, debido a supuestas irregularidades que encontró, pero que a la fecha el caso "esta parado por las altas esferas del Palacio Nacional".

"He sido perseguido, he ido 12 veces al Palacio Nacional a repetir la misma M, la última vez duré hora y media con el presidente", dijo.

Acusó al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, de no haberlo apoyado en su candidatura y que tras asumir en su gestión fue que lo apoyó. Dijo que Paliza ha sido el más crítico de su gestión.

Asimismo, indicó que el gobierno le ha cerrado las puertas por lo cual decenas de obras no se han podido culminar.

Expresó que el partido no tomó en cuenta el riesgo que su equipo asumió para tomar el control del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y señaló que si el PRM ostenta poder es debido al trabajo de hombres y mujeres en todo el país.

De igual forma indicó que ha recibido maltrato de parte del presidente Luis Abinader y que un ejemplo de ello fue que en la inauguración del teleférico de ese municipio fue "removido de su lugar".

"A pesar de las humillaciones me mantuve firme y con la fe en alto, apostando a mantener la unidad partidaria", expresó.

El edil no especificó en qué partido militará en lo adelante.