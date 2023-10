Fuerza del Pueblo escoge a Isha Cabrera como candidata a diputada de ultramar

El partido Fuerza del Pueblo informó este martes que escogió a Isha Cabrera como su candidata a diputada de ultramar en la circunscripción número 2, que comprende La Florida, el Caribe, Centro y Sur América.

El partido dijo que Cabrera resultó la más votada en la elección del candidato en el exterior de la organización política.

La representante de la Fupu agradeció a cada uno de los votantes que respaldó su candidatura.

"Mis queridos compañeros y compañeras, una gran tarea acabamos de concluir", expresó la dirigente política.

Dijo que "trabajará sin descanso" para que ese partido político gane en las elecciones del 2024.

"Ahora con más ímpetu, con más fe, con más fuerzas y con las mismas motivaciones seguiremos trabajando día y noche para que nuestro partido gane las elecciones de febrero y mayo 2024", señaló la representante en el exterior en una nota de prensa.

Promete defender a dominicanos en el exterior

Aseguró que defenderá a cada dominicano que resida fuera de la República Dominicana.

"No importa en cual estado se encuentren, no importa si mis compatriotas están en Nueva York, Canadá, las Islas, etc, ahí estaré", subrayó la candidata de ultramar.

Propuestas

Una de la propuestas de su candidatura es la reinserción de los dominicanos deportados. "Con este proyecto se busca que los dominicanos deportados hacia la República Dominicana, sean gentes viables y útiles, que una vez que lleguen al país no sean juzgados de nuevo, sino que puedan generar ingresos y aportar al país", enfatizó.