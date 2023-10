Leonel Fernández dictará conferencia en Miami

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dictará una conferencia sobre el proceso democrático en Miami.

Según una nota de prensa, la exembajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robin Bernstein y la Florida International University (FIU) invitaron a Fernández a dar la disertación.

La conferencia será este martes en el Management and Research Center, MARC, del FIU, fue titulada: "Leadership and Diplomacy, The Strategic Intersection" (Liderazgo y diplomacia, la intersección estratégica).

Encuentros

En su estancia en Estados Unidos, el dirigente político sostendrá encuentros con la comunidad dominicana radicada allí, y miembros y dirigentes de la organización que encabeza.

Globalización

El jueves 26, Fernández irá al estado de Massachusetts, para dictar otra conferencia sobre globalización, en Boston University, bajo el título: "Globalization & Geopolitics in the Digital Age" (Globalización y geopolítica en la era digital), la cual será moderada por el exembajador de Chile en China, la India y Sudáfrica, Jorge Heine.

Igual que en la Florida, Fernández se reunirá con la diáspora dominicana y con la dirigencia y los miembros de la Fuerza del Pueblo en Boston.

Regreso

El expresidente regresará a la República Dominicana este viernes, informó la Fuerza del Pueblo.