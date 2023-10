Gobierno firmará este jueves un pacto para hacer frente a la crisis con Haití

El presidente de la República, Luis Abinader, estará este jueves al frente del acto de firma del Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas del Estado frente a la situación de Haití, informó la noche de este miércoles la Presidencia.

La firma del pacto ocurre en momento en que no se vislumbra una solución al conflicto que desde hace más de un mes mantienen República Dominicana y Haití por la construcción de un canal del lado haitiano para tomar agua del río Masacre, el cual comparten las dos naciones.

El acto está pautado para las 10:30 de la mañana en el Salón Verde del Palacio Nacional.

La Presidencia no informó cuáles entidades y funcionarios estarán presentes en el acto.

La crisis

Desde el 12 de septiembre pasado, el presidente Abinader accionó medidas contra el vecino país para que pararan la construcción del canal. Dispuso el cierre temporal de la frontera, lo cual oficializó el día 15, dispuso la suspensión de la emisión de visas a ciudadanos haitianos y la prohibición de vuelos desde esa nación.

El cierre de la frontera fue dispuesto por las vías marítima, terrestre y aérea.

La reacción de Haití

Ante estas medidas, Haití no cejó en la construcción de su obra, bajo el alegato de que ese país tenía igual derecho a hacer uso del afluente y su primer ministro, Henry Ariel, acudió a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a defender su decisión.

Luego de unas semanas de tensión, el gobierno dominicano decidió abrir la frontera en el área comercial para permitir la realización de los mercados binacionales que se hacían todas las semanas en los puntos fronterizos Dajabón (el más importante), Elías Piña, Jimaní y Montecristi, pero la respuesta de los haitianos ha sido no acudir a comprar. Solo un día pasaron por el paso de Dajabón y fue para retirar sus mercancías.

De esa postura, oficialmente el gobierno haitiano no se ha pronunciado, pero mantiene cerradas sus puertas fronterizas. Informaciones extraoficiales, señalan que no pretenden volver al intercambio comercial hasta que la República Dominicana "no respete a Haití" y acepte la construcción del canal. También, han dicho que están buscando mercados para sus productos e inclusive Nicaragua está recibiendo sus vuelos.

Del lado dominicano, el Gobierno está ayudando económicamente a los productores y comerciantes de la zona fronteriza, pero éstos alegan que sus pérdidas son cuantiosa sin el mercado haitiano.

Papel de la OEA y la ONU

En los días que se reunió la ONU, se aprobó que una fuerza multinacional interviniera Haití, tal como lo había solicitado el Gobierno. Kenía sería el país que la encabezaría, pero últimamente la iniciativa ha encontrado rechazo en el país.

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) envió a la República Dominicana una misión para que examinara la situación en la frontera, pero Haití se negó a que la misma acudiera a su territorio y pidió que fuera otra delegación que acudiera.