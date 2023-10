Las proclamaciones definen la boleta presidencial 2024

Con las proclamaciones de por lo menos ocho candidatos presidenciales en los procesos internos de sus partidos ha quedado definida la boleta electoral para las elecciones de mayo del 2024.

Esto se produce culminado el plazo dado por la Junta Central Electoral (JCE) y establecido en la Ley 33-18 de Partidos Políticos para la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular.

Este fin de semana fueron proclamados como candidatos presidenciales, Luis Abinader, por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM); Leonel Fernández, por Fuerza del Pueblo; Virginia Antares Rodríguez, de Opción Democrática (OD) y Fulgencio Severino, por Patria para Todos.

Abel Martínez también fue oficializado y proclamado como el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el 22 de octubre pasado.

Además de sus partidos de origen, estos candidatos han sido proclamados por una serie de organizaciones políticas. De todos, el presidente Luis Abinader lleva la ventaja. El mandatario fue seleccionado este domingo como el candidato del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido Revolucionario Independiente (PRI), con lo que suman once los que han pactado alianzas con el PRM.

La cantidad de organizaciones que se han aliado al partido de gobierno y que irán a las elecciones del 2024 con el mismo candidato son más. Sigmund Freund, delegado político del PRM, ha dicho que tienen aseguradas 17 alianzas, y que existe la posibilidad de llegar a veinte.

Oposición

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), FP y el PLD han formado la Alianza Opositora Rescate RD para llevar propuestas conjuntas en los niveles congresuales y municipales. Sin embargo, cada uno irá con su propio candidato en el ámbito presidencial.

El PRD ya escogió a Miguel Vargas Maldonado el pasado 24 de octubre.

A su vez, el presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, fue elegido en una Convención Nacional como el aspirante oficial a volver a Palacio Nacional por su partido.

Además, le confirieron el poder de elegir a quien le acompañará como candidato o candidata vicepresidencial. También, le autorizaron para realizar por delegación o a título personal pactos, convenciones, alianzas o coaliciones con las demás fuerzas políticas.

El Partido Demócrata Institucional (PDI) también apoya a Fernández.

Los que llevan propios

Una minoría de partidos no se ha alineado con el bloque oficialista ni con el bloque opositor, y ha preferido llevar a sus propios candidatos.

Tal es el caso de Opción Democrática, que convirtió a Virginia Antares en su apuesta para las elecciones del 2024 en una Asamblea Nacional en calidad de Convención Nacional de delegados. También proclamaron y oficializaron sus candidaturas municipales y legislativas.

"A la administración del Estado no se puede ir a lucrarse, ni a hacer negocios, ni a querer privatizarlo todo. No se puede ir al Estado si no se cree en el rol del Estado. Al Estado se va a servir", indicó Antares ante la dirigencia de su partido.

El Frente Amplio, que en 2020 apoyó a Luis Abinader, acudirá esta vez con la profesora María Teresa Cabrera en la boleta presidencial.

Carlos Peña será el candidato de Generación de Servidores y Fulgencio Severino de Patria para Todos (PPT).

Trajano y el PRI

El Partido Revolucionario Independencia (PRI) se sumó al grupo de organizaciones políticas que ha dado la espalda al PLD, después de haberlo apoyado en el 2020.

Trajano Santana, su presidente, que en 2020 recorrió el país buscando votos para Gonzalo Castillo, dijo que su apoyo a Abinader se debe a que su administración estaría resolviendo "la deuda social acumulada". Santana fue director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en el gobierno pasado de Danilo Medina.

"Lo que podemos, no lo que queremos"

En la Convención Nacional Ordinaria Miguel Salazar, el PRSC también proclamó a Abinader. Durante la asamblea, Quique Antún dijo: "Estamos haciendo los reformistas lo que podemos, no lo que quisiéramos. Por lo menos eso es en el caso mío".

La cara más repetida El presidente Abinader será la cara más repetida en la papeleta presidencial del 2024, en un giro favorable para sus aspiraciones. El mandatario aparecería en por lo menos 17 casillas de la boleta electoral, con cuyos partidos se mantiene en negociaciones para pactar alianzas. El límite para depositar las fusiones y alianzas ante la JCE es el 10 de noviembre. En 2020 sólo siete partidos lo colocaron en su casilla, mientras el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, estaba en nueve. Abinader ya ha pactado con siete organizaciones de las que no le apoyaron cuando estaba fuera del gobierno, a las cuales sumará sus aliados del pasado proceso electoral. El PLD ya perdió las casillas de las siguientes organizaciones que le apoyaron en el 2020: Partido Socialista Verde (Pasove), Partido Democrático Alternativo (Moda), Partido Demócrata Popular (PDP), el Partido Cívico Renovador (PCR), y el Partido Unión Democrática Cristiana (UDC) y el Partido de Acción Liberal (PAL) y el Partido Revolucionario Independencia (PRI). Abinader también fue proclamado como el candidato presidencial del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC). A este grupo se agrega el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Justicia Social, creado recientemente por Julio César Valentín.