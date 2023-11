La seguridad, alto costo de la vida y el desempleo, principales problemas de RD

Los tres principales problemas que afectan hoy día a la República Dominicana están vinculados a la seguridad ciudadana, el alto costo de la vida y el desempleo, de acuerdo a la encuesta Gallup-RCCMedia.

Sus resultados indican que un 62.6 % identificó los robos, asaltos, bandas y la delincuencia en general como el principal problema, seguido por la inflación y el alza del costo de la vida en la posición dos con un 61. 2 % y la escasez de fuentes de trabajo en el puesto tres con un 19.5 %.

A ello se suma, la salud en sentido general con un 15.3 %, la economía con 10.3 %, los apagones o falta de energía con 10.0 %, la educación con igual medición. La situación en la frontera con el río Masacre preocupó a un 8.5 % de los encuestados y la migración haitiana a un 6.9 %. La falta de agua potable a un 5.3 %, la corrupción administrativa a un 4.0 % y la basura 3.5 %.

A la pregunta de cómo van las cosas en la República Dominicana, un 52.0 % consideró que van por mal camino; un 38.2 % por buen camino, 7.9 % ni por buen ni mal camino y 1.9 % no sabe.

Sobre cómo es la situación económica nacional, el 46.9 % entiende que mala, un 18.6 % regular, 17.3 % muy mala, 15.5 % buena y 1.4 % muy buena.

Respecto a qué es lo mejor que ha logrado el gobierno de Luis Abinader, un 28.9 % no sabe o no respondió; 11.5 % entiende que la estabilidad económica y un 9.5 % contestó que "nada" Para el 7.7 % las ayudas sociales a través de tarjetas, para el 7.6 % la mano dura con la corrupción y un 7.2 % valora el trabajo en materia de educación. El 6.7 % se decanta por el cierre de la frontera.

Al abordar el punto de la economía personal, un 41.3 % de los consultados respondió que es mala, 27.5 % buena, 23.0 % regular, 6.1 % muy mala y 1.8 % muy buena.

El problema del país que más golpea a la familia de los encuestados es la inflación y el alza del costo de la vida con un 41.6 %, seguido de los robos, asaltos, banda y delincuencia en general con un 21.7 % y la escasez de fuentes de trabajo (desempleo) con 5.5 %.

Un 4.2 % estableció que la salud, 1.9 % la falta de agua potable, 1.4 % la situación del canal en el río Masacre y 1.1 % la migración haitiana, entre otros problemas de menor escala.

La firma encuestadora midió la corrupción en el gobierno e hizo comparaciones con pasadas gestiones.

Los indicadores reflejaron que un 46.2 % estima que en el gobierno de Abinader hay menos corrupción, si se compara con los mandatos de Danilo Medina y Leonel Fernández. No obstante, un 26.7 % refirió que, en el gobierno de Abinader, la corrupción es igual que en los tiempos de Medina y Fernández.

Para un 25.3 % ahora hay una mayor corrupción si se pone en la balanza con los pasados gobiernos de Medina y Fernández.

El tema haitiano

Los dominicanos dan un fuerte seguimiento a la situación de la frontera con Haití y el conflicto por el río Masacre, cuyo caso ha acaparado la atención de un 96 % de la población, según los resultados de la encuesta Gallup-RCC Media.

El levantamiento realizado del 25 al 29 de octubre de este 2023, establece que un 87.8 % de los encuestados cree que los haitianos, con la construcción y el desvío del río, violan "nuestros derechos y acuerdos establecidos". Solo un 9.3 % entiende que no.

De igual modo, un 54.4 % dice que le gustaría, no importa cuál sea el desenlace, que la frontera se mantenga cerrada, contrario a un 43.2 % que entiende debe estar abierta y un 2.4 % no sabe o no respondió.

Sobre el futuro con Haití, un 58.5 % de los entrevistados considera que los problemas serán mayores; un 23.2 % que serán menores; un 13.9 % iguales y un 4.4 % no sabe.

El cierre de la frontera con Haití, se inició el 15 de septiembre pasado, por disposición del presidente Luis Abinader, la medida fue objeto de consulta en la encuesta Gallup-RCC Media, arrojando que un 60.1 % de las personas está de acuerdo; un 22.6 % totalmente de acuerdo; 13.2 % en desacuerdo; 2.0 % totalmente en desacuerdo; 1.3 % no respondió o no sabe y 0.7 % ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En torno a si el presidente Abinader ha sido consistente en denunciar los problemas en Haití, en el pasado reciente ante la Naciones Unidas (ONU) y otros foros internacionales, el 82.6 % dijo que sí, un 13.7% que no y un 3.7 % no sabe o no respondió.

El estudio también midió la gestión del canciller de la República, Roberto Álvarez, en lo concerniente a las relaciones dominico haitianas, cuyos resultados favorables son de un 45.6 % y desfavorable 31.5 %. El 22.9 % no sabe o no respondió.

Seguridad y soberanía

En medio de la crisis que afecta a la República Dominicana y Haití, ¿qué es más importante, la soberanía nacional o lo que representa el comercio entre ambas naciones? La respuesta de los encuestados fue un 67.9 % la soberanía; un 27.6 % el comercio y un 4.5 no supo responder.

Se preguntó a cada encuestado respecto a cuáles medidas o acciones llevaría a cabo para lograr que las dos naciones puedan mejorar la relación, en el hipotético caso de que fuese presidente. El mayor porcentaje, un 28.8 %, manifestó que "deben ponerse de acuerdo y sentarse a dialogar".

Un 6.2 % aboga por un cierre definitivo de la frontera; 5.7 % por establecer normas de control migratorio; 4.0 % que cada quien esté en su lado; 3.9 % buscar la paz; 3.8 % tratar de regularizar la legalización y 3.0 % compartir el río o dejar que hagan su canal.

Otras respuestas fueron: ayudar en lo que se pueda ese país (2.8 %), generar negocios entre ambos para fuentes de empleos (1.9 %), reconstruir su economía (1.8 %), militarizar la frontera (1.5 %), abrir la frontera (1.3 %), trata de organizar a Haití como país (1.2 %) y no tener relaciones con ellos (1.0 %), entre otros.