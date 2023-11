Un 48.2 % ve Alianza Rescate RD como una amenaza para el PRM

La Alianza Rescate RD que conforman los tres principales partidos opositores del país, representaría una amenaza para que el oficialismo gane las elecciones del 2024, conforme al 48.2 % de los consultados en la encuesta Gallup-RCC Media.

El estudio que se realizó entre el 25 al 29 de octubre, abordó las negociaciones electorales de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) en contra del Revolucionario Moderno (PRM).

Un 47.8 % de los ciudadanos encuestados, tiene un sentir contrario y piensa que la alianza opositora no representa ninguna amenaza, el 4 % no sabe o no respondió.

A la pregunta de por qué creen que representa una amenaza la Alianza RD, un 36 % respondió porque son tres partidos; 32.1 % argumentó que son mayoría y la unión hace la fuerza; 9.3 % por el mal manejo del gobierno y un 1.4 % alegó que los perremeístas son problemáticos.

De los que piensan que la alianza no representa amenaza, el 18.3 % refirió por no tener fuerza; 16.6 % por entender que la gente quiere la permanencia de Luis Abinader; 14.6 % respondió que los demás partidos tienen mucho rechazo y un 8.6 % dice que el PRM es el partido más grande y tiene más militantes.

Respecto a si se ha cumplido el objetivo de la alianza de los partidos PRD-FP-PLD para enfrentar al presidente Luis Abinader en las elecciones del 2024, un 54.6 % señaló que no; un 33.4 % entiende que sí y el 12.0 % no sabe o no respondió.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/09/imagen-principal-1.png

Más beneficiado

Un 54.8 % de los entrevistados considera que Fuerza del Pueblo es el partido que más beneficiado saldrá con la alianza electoral de los opositores, un 30.4 % entiende sería el PLD, el 7.1 % el PRD y un 7.6 % no sabe.

Mientras los más perjudicados, conforme a un 49.1 % de los encuestados, son los peledeístas; un 25,9 % piensa que la Fuerza del Pueblo; el 14.6 % los perredeístas y el 10.4 % no sabe o no respondió.

Las primarias del PRM

El oficialista PRM celebró el pasado primero de octubre sus primarias internas para escoger los candidatos de elección popular de los venideros comicios, el proceso, también, fue objeto de estudio en la encuesta de la firma Gallup-RCC Media.

Como resultado del levantamiento se determinó que un 34.7 % la calificó de muy bien; 26.8 de bien; 12.9 % ni mal ni bien; 10.4 % muy mal; 7.9 % mal y un 7.3 % no respondió.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/09/imagen-2.png

Vence plazo JCE

La Alianza Rescate RD forma parte de los pactos que deberán notificar los partidos políticos a la Junta Central Electoral (JCE).

De acuerdo al calendario electoral, las organizaciones políticas tienen hasta este viernes 10 de noviembre para comunicar las alianzas.

Ficha técnica La encuesta se trabajó con una muestra de 1,200 entrevistas presenciales, realizadas cara a cara, ajustada por región, género y edad de acuerdo al Censo Nacional del 2010.El levantamiento se hizo con un margen de error que no excederá el 2.8 %.La muestra de campo fue tomada entre el 25 al 29 de octubre del presente año 2023.