Abel Martínez: "Estas serán las últimas navidades de este gobierno del PRM"

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que estas serán las últimas navidades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al frente del gobierno porque el 2024 se convertirá en el año de la esperanza para el pueblo dominicano.

"No se desesperen que estas serán las últimas navidades de este gobierno del PRM, que aguanten que ya falta poco", dijo el candidato presidencial peledeísta.

Martínez dio estas declaraciones al preguntársele su opinión sobre el costo de la canasta familiar en esta temporada navideña.

"Le decimos al pueblo dominicano que no se desespere que, aunque sabemos las penurias de un gobierno que no piensa en el más pobre, que no piensa en la clase media, ni siquiera en el hombre de trabajo, pero que no se desesperen...", expresó Abel Martínez.

El candidato presidencial peledeísta realizó estas delaciones al inicio de la marcha-caravana por La Romana y La Altagracia, en compañía de cientos de peledeístas que piden a gritos una transformación en el país.

"Lo que estamos viendo en La Romana es a un pueblo que le está diciendo al PLD que necesita que lo rescaten", sostuvo Abel Martínez.

El candidato presidencial está acompañado de Teodoro Reyes, candidato a alcalde por La Romana; Andrés Navarro, coordinador general de Campaña; Johnny Pujols, coordinador de Gabinete, entre otros altos dirigentes y candidatos a regidores.

La caravana inició a las 2:00 de la tarde en el Kilómetro 10 de Cumayasa, La Romana y llegó al municipio Villa Hermosa.

