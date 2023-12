Rodríguez Marchena: "Alianza Rescate RD ganaría en 103 alcaldías y en 164 distritos municipales"

En una nota informativa enviada a Diario Libre, Rodríguez Marchena menciona algunos de los factores que habrían provocado este cambio favorable para el PLD:



"1-Certero diagnóstico de la naturaleza y procedencia de los embates que recibía y repliegue táctico y operacional para fortalecer las líneas de defensa organizativa y electoral, con apertura, reclutamiento y promoción de miembros a nuevos cargos directivos.



"2-Ruptura afectiva temprana y creciente entre población y gobierno. "El gobierno no me quiere, no le importo, ni yo, ni mi familia, ni mi negocio".



"Resistencia pasiva, decepción de la población pobre y de la emprendedora de clase media a las ejecutorias del gobierno PRM, percibidas como "indolentes e hijas del desamor" y que han reducido la capacidad resolutiva del Estado, precarizado programas reductores de desigualdad y pobreza y desarticulado las habilidades técnicas y experiencia acumulada de la burocracia estatal.



"3-Acertada selección de Abel Martínez como candidato presidencial. Político joven, gerente público exitoso, con larga trayectoria y vasta experiencia de servicio público, combativo, de fuerte personalidad y verbo fácil, Abel Martínez ha logrado conectar con asombrosa facilidad con la gente, instalar su relato y mostrar empatía con el dolor y el malestar de la población dominicana.



"4-Integración a la campaña del dos veces presidente de la República Danilo Medina y presidente del PLD. La recordación de su extraordinaria obra de gobierno, marcada por el cariño al campo, al productor agropecuario, convoca multitudes entusiastas y fideliza votos de decisiva importancia en distritos y municipios en todo el país.



"5- Leitmotivs potentes y comunicación de bajo costo: "Aguanten que ya falta poco, "Nosotros somos los que sabemos". Estos "misiles comunicacionales" han sido muy efectivos compactando, aportando direccionalidad y pasión al combate de la tropa con un efecto desmoralizador en las filas gubernamentales, tal como recoge la minería de data.



"El Gobierno quedó atrapado en el cambio reversivo y repulsivo por incumplimiento y desamor a la población. Al mismo tiempo, acorralado por la formidable pinza política y comunicacional de estos dos leitmotivs.



"Gracias a su asombrosa capacidad de resiliencia, el PLD ha sabido acopiar y federar una efectiva e inteligente gerencia de múltiples recursos comunicacionales de bajo costo y enfrentar con éxito el despilfarro propagandístico gubernamental".