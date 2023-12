José Dantés al PRM: "El gobierno se desacredita solo"

José Dantés aseguró que el PLD no tiene que desacreditar al PRM ya que estos lo hacen solo. ( FOTO: ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, señaló este jueves que el Gobierno se "desacredita solo", esto en respuesta el comunicado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que denunció que la oposición, bajo la llamada la alianza "Rescate RD", tiene un plan para desacreditar al Gobierno.

Dantés, quien también es el Secretario Jurídico del PLD, indicó que la organización a la que pertenece no necesita salir a desacreditar al partido de gobierno, ya que a su parecer desde el propio gobierno lo hacen.

"El PLD no necesita hacer eso. El gobierno se desacredita solo con su pésima gestión y las prácticas políticas de su partido, el PRM", dijo Dantés a través de un mensaje posteado en su red social de X.

El PRM manifestó a través de un comunicado que existen "ataques sistemáticos a la actual gestión, cargados de falsedades".

"Quieren presentarnos como iguales y no lo somos. Existe una diferencia clara entre nosotros, una que todos podemos ver: no somos iguales, demostrado en nuestro paso por el Estado con más transparencia, más controles y auditorías públicas", establece el comunicado de la Dirección Nacional del PRM.

En tanto que el Secretario Jurídico del PLD manifestó que el pueblo tiene memoria y acusó al gobierno de tener sumido al país en un "calvario".

"Yo también me alegro que el pueblo tenga memoria para que no olvide el calvario que ha pasado en estos 3 años y pico. Es cierto, no somos iguales", destacó Dantés.