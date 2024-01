Diputados aprueban proyecto para reestructurar y transformar el Banco de Reservas

La Cámara de Diputados aprobó este jueves en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley orgánica que busca reestructurar y transformar el Banco de Reservas, así como derogar una ley del 1962 que regía a la institución.

De acuerdo con el informe que redactó una comisión de diputados, la razón social de la institución ahora será Banco de Reservas de la República Dominicana-Banco Múltiple. El proyecto incluye una serie de actualizaciones sobre el consejo directivo, el capital social y la alta diligencia del banco.

Según el artículo ocho de la pieza, el capital del Banco sería de 39,000 millones de pesos, el cual podrá ser aumentado o disminuido mediante una resolución que emita el Consejo de Directores. Asimismo, destaca que los recursos serán propiedad del Estado dominicano.

Presidencia

Actualmente, el Banco de Reservas está dirigido por un administrador general, pero el proyecto de ley cambia esa figura y la sustituye por un presidente ejecutivo que, entre otras funciones, deberá velar por los objetivos del banco, presidir las reuniones del Consejo Directivo y dar seguimiento a la ejecución o cumplimiento de acuerdos aprobados por el equipo directivo.

El artículo 21 de la iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo, ordena al presidente ejecutivo del Banco de Reservas y a los demás miembros del Consejo Directivo que guarden confidencialidad sobre la información a la que hayan tenido acceso en sus funciones.

Consejo Directivo

De acuerdo con el régimen actual del Banco de Reservas, el Consejo Directivo de la institución financiera será aumentado de siete a 14 miembros, un aspecto que fue criticado por los diputados de la oposición mientras el proyecto era debatido en el hemiciclo.

También contempla todo un capítulo para el régimen del Consejo Directivo y establece que el equipo estará integrado por el ministro de Hacienda, el presidente ejecutivo de Banreservas y otros doce miembros que serán designados por el Poder Ejecutivo y recomendados por la Junta Monetaria.

Para ser miembro del Consejo Directivo, el proyecto establece una serie de prohibiciones como no ocupar cargos públicos, no encontrarse en un proceso de insolvencia como deudor o no presentar créditos castigados.

Novedades

Antes de que se aprobara el proyecto, el presidente de la comisión especial que estudió la pieza, diputado Leonardo Aguilera, dijo que el objetivo primordial de la ley es dar una igualdad al Banco de Reservas en relación a los demás bancos del sector privado.

Entre las novedades que citó el diputado, enfatizó que las ganancias del Banco estarán repartidas en un 60% para la institución y el restante 40% para el Estado.

Al Senado

Tras ser aprobado en dos discusiones consecutivas, el proyecto para reformar el Banco de Reservas ahora pasa al Senado para su ponderación y posible aprobación.