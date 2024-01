Marino Collante asegura que se equivocó al decir que perderá elecciones

Luego de que se viralizara un video donde el candidato a senador de la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Marino Collante, proclamara su derrota en las elecciones de mayo, el aspirante político explicó que se trató de un error.

Collante negó que en un programa en el que participó recientemente predijera su fracaso en la contienda electoral venidera y reiteró que se trató de una equivocación.

"Yo soy un ser humano y puedo equivocarme en una palabra. Quise decir, yo no perdería. Del único que puedo perder es de Dios", explicó.

El candidato a la curul cibaeña aseguró que por el único que puede perder es por Dios y que supera a la competencia en todas las encuestas realizadas hasta el momento.

"Santiago ya se decidió por mí, porque yo he sido un persona que lo único que he hecho ha sido engrandecer a la provincia. No tengo ninguna tasa de rechazo, entonces eso me fortalece", expresó en un programa radial.

Dijo que el video está editado

Ayer Collante declaró que el referido audiovisual fue editado y le quitaron "el no" que dijo previo a la oración que había dicho.

"Jamás en la vida, ¿cómo, si estoy dominando a todos los candidatos que hay allá, por encima de ellos? ¿Cómo yo, un hombre veterano, voy a decir que voy a perder?", dijo.

En el extracto de la entrevista que se difundió en redes sociales, se aprecia al dirigente peledeista decir varias veces que ganará y luego dice: "no tengo duda de que perderé la senaduría de Santiago".