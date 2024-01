FP asegura que diputados que votaron a favor de ley de la DNI "no la leyeron"

El vocero del bloque de diputados de Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, aseguró que legisladores de todos los partidos votaron a favor de la ley 1-24 por la premura con la que se introdujo el proyecto y porque no conocían los alcances de la pieza legislativa.

"Como fue el último día, algunos diputados de todos los partidos votaron a favor de ella... Incluso porque no conocían los alcances", dijo.

Crespo afirmó que los congresistas oficialistas descartaron las observaciones realizadas donde se cuestionaban las potestades que se incluían en ese momento en el proyecto de ley y los peligros de inconstitucionalidad que podría representar la eventual norma.

La mañana de este lunes el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Ángel Estévez expresó en un programa radial que votaron a favor de ese proyecto porque se trataba de una línea partidaria.

"Yo en ese momento como no leí ese proyecto, no voté por él... Teníamos una línea del partido de que teníamos que votar por ese proyecto, pero yo personalmente me abstuve".

Diario Libre trató de contactar al vocero del PLD en la cámara baja, Luis Henríquez, para verificar si las declaraciones que Estévez ofreció en el espacio radial El Sol de la Mañana eran verídicas, pero no fue posible.

¿Quiénes votaron a favor?

En una revisión de la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó el proyecto de ley que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se pudo verificar que una representación de los principales partidos políticos votó a favor de la pieza.

El levantamiento revela que, de los cien diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), 77 votaron a favor de la nueva ley; dos se abstuvieron, ninguno estuvo en contra y 21 no asistieron.

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, de sus 52 diputados, 28 votaron a favor, dos en contra, uno no votó. También hubo 21 ausentes. A su vez, de la Fuerza del Pueblo, que ocupa 18 escaños en la Cámara Baja, ocho votaron que sí, nadie se opuso, dos se abstuvieron y ocho no asistieron.