TSE estableció jurisprudencia en 2023 sobre distribución de montos a los partidos políticos

El Tribunal Superior Electoral (TSE) estableció jurisprudencia al emitir la sentencia 0019-2023, en la cual estableció que la Junta Central Electoral (JCE) debía entregar los montos económicos que le suministra el gobierno de manera equitativa a los partidos políticos reconocidos ante el organismo sin importar los resultados de las últimas elecciones.

"Se interpretó el numeral 3 del artículo 61 de la Ley núm. 33-18, de manera que incluya dentro del segmento del 8 % a los partidos reconocidos antes de la última elección y que conserven su personería jurídica, a pesar de no haber participado en la última contienda o que, participando, no hayan obtenido los porcentajes previstos en la ley", dijo la Alta Corte en un documento en el cual informa sobre su trabajo en todo el 2023.

La sentencia (TSE-0019-2023) forma parte de las 5,329 emitidas por la corte, de las cuales 4,807 correspondieron a rectificaciones de actas de estado civil; 232 a fallos contenciosos electorales y 290 decisiones de cambio, suspensión y añadidura de nombres.

Origen del caso

La referida sentencia es un fallo al recurso incoado el 29 de agosto de 2023 por el partido Opción Democrática, del cual Minou Tavárez Mirabal es la presidenta, y en el cual solicitó la impugnación de la Resolución 18-2023 emitida el uno de junio de ese mismo año por la JCE que establecía los criterios para la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos.

Ese recurso fue admitido por el TSE y dijo que, "en esta sentencia se acogió una excepción de inconstitucionalidad por vía difusa, se impugnó la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2023".

El tribunal advirtió "que ni la Constitución ni las leyes que regulan el sistema electoral y de partidos fijan una categorización en base al tiempo de permanencia en el sistema o tomando en cuenta su participación en las contiendas electorales".

Tomando esos criterios como base, el TSE decidió que resultaba "irrazonable" el modelo de distribución del financiamiento político, "pues si bien es legítimo establecer criterios de acceso al mismo, excluir totalmente del apoyo económico a los partidos políticos que no participaron en la última contienda electoral, quebranta el principio de equidad en el sistema electoral".

JCE acogió fallo del TSE

Al revisar la distribución que hizo la Junta Central Electoral sobre los RD$2,520 millones consignados a los partidos políticos este 2024, el 8 %, correspondiente a RD$201,663,999.97, serán entregados a los partidos que obtuvieron el 0.01 % y 1 % en la pasada contienda electoral. Dentro de las organizaciones está Opción Democrática, la que interpuso el recurso y recibirá RD$13,058,570.49, al igual que las otras.

Otros partidos que recibirán esa suma

PartidoRevolucionario Social Demócrata (PRSD).

Liberal Reformista (PLR).

Popular Cristiano (PPC).

Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

Acción Liberal (PAL).

Revolucionario Independiente (PRI).

Demócrata Popular (PDP).

Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC).

Movimiento Democrático Alternativo (MODA).

Frente Amplio.

Alianza por la Democracia (APD).

País Posible.

Unión Demócrata Cristiana (UDC).

Fuerza Nacional Progresista (FNP).