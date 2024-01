Domingo Contreras: “El drenaje debe ser un servicio permanente”

Luego de una larga carrera en la Alcaldía del Distrito Nacional, Domingo Contreras pretende concursar por la gerencia del cabildo e implementar una serie de innovaciones locales enfocadas en mejorar los principales problemas de la ciudad.

En el que sería su segundo intento para obtener la plaza, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Alianza Rescate RD ha escogido el drenaje como una de sus banderas para mejorar la calidad de vida en la demarcación.

En términos sencillos, Contreras propone que se destine el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al mantenimiento de los sistemas de desagües y que se ofrezca un servicio de atención permanente a estas estructuras para mitigar los daños producidos por fenómenos naturales de gran pluviometría.

El municipalista sostiene que el ayuntamiento es uno de los actores principales en la recaudación del tributo predial (el que grava el valor de los predios urbanos y rústicos), y dice que sin embargo estos ingresos no se dirigen directamente a las alcaldías.

De acuerdo a esta iniciativa, estos recursos serían tutelados por un consejo de administración, creado para tales fines. El aspirante reitera que las intervenciones al drenaje del Distrito Nacional han sido muy circunstanciales y nunca se ha profundizado en la materia.

"Tenemos una ciudad que tiene enormes cantidades de basura " Domingo Contreras Candidato a alcalde D.N “

Contreras también se ha destacado por su interés por el cuidado del medioambiente; en ese sentido, la disposición final adecuada de los residuos sólidos se encuentra entre las preocupaciones de una gestión morada frente al ayuntamiento.

La valorización de los desechos es una de las vías para que el Distrito Nacional pueda tener una renovación urbana y disminuir los cúmulos de basura que se tienen actualmente, según el especialista.

“Aquí se generan cuatro millones de botellas plásticas a diario, son mil cuatrocientos millones de botellas plásticas al año… Yo planteo que le pongamos el precio de un peso a las botellas plásticas y que comencemos creando un programa que movilice todos los sectores de la capital”, consideró.

Al responder por los fondos de esta iniciativa, Contreras explicó que ya existe un fideicomiso para el manejo integral de los residuos sólidos del cual se podría destinar una partida de al menos 500 millones de pesos al año para crear un proyecto de esta categoría.

“Su gestión no ha dado respuesta a las problemáticas principales. Es una persona carismática, es una persona de la política que hace una labor interesante, pero en municipalidad no ha dado en la diana”, dijo. El dirigente político también cree que ser hija del expresidente Hipólito Mejía le ha ayudado a llegar a la posición que ostenta entre las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Tránsito

Contreras considera que son varias las deficiencias que ha tenido la actual gestión municipal del Distrito Nacional en los últimos cuatro años.

El problema del tránsito es una de las debilidades más puntualizadas por el aspirantes. Entiende que la capital tiene serios problemas de parqueos, educación vial, de movilidad peatonal y de adecuación de espacios públicos.

Intervenir La 42 mientras hay tiempo

Domingo Contreras cree que hay muchas cosas que corregir en esa vía

Domingo Contreras se define como un hombre aventurero que suele visitar lugares considerados peligrosos por la alta criminalidad, cuando viaja a otros países. Por lo que ha visto en otras naciones latinoamericanas, considera que lo que pasa en la calle 42, del barrio Capotillo, es un “Cachú”.

Aunque piensa que esa zona todavía no se compara con algunos lugares de Colombia y Brasil, aboga por una intervención del sitio mientras aún haya tiempo.

Entiende que en esa “expresión de la cultura urbana” hay cosas positivas que se pueden asumir para hacer una transformación, pero advierte que “es muy peligroso en una sociedad que un territorio se quede sin control de la autoridad, porque alguien va a tomar el control” para llenar ese espacio.

“Si lo dejamos degradar no le va a convenir ni a los mismos comerciantes ni a la misma gente de ahí”, apunta el candidato a alcalde. Para resolver el problema, cree que hay que sentarse a discutir con los actores para generar una intervención que también responda a los sectores involucrados, por ejemplo, el comercial. Para eso, propone evaluar la situación con un grupo de sociólogos y apoyarse del liderazgo comunitario.

“Lo que yo vi no me gustó, en el sentido de muchas niñas, hay muchas menores de edad, vendiendo bebidas alcohólicas. Todo lo que prohíbe la ley se está ejecutando en ese lugar”, sostiene. Analiza que lo ocurrido en la 42 es evidencia de que se requiere una oferta lúdica en el territorio, para lo que habría que buscar los lugares más adecuados. Contreras confiesa que no le gusta el Dembow ni el Reguetón. Le gusta la música caribeña, brasileña (Bossa nova) y la clásica. También es un fan de Calle 13, Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa y Kany García.

Tarea difícil

Domingo Contreras tiene detrás de su candidatura a un equipo político integrado por personas de dos partidos que hace cuatro años se divorciaron. Dice que unir a las dos facciones es un trabajo difícil y asegura que, aun así, han logrado una simbiosis.

“Sabía de antemano, porque luché por esta alianza, que es un tema de construir, aliar y unir a los que ya se separaron; es una tarea muy difícil”, señala.