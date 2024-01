Domingo Contreras dice contrato de Alcaldía con Grupo Lackey es ilegal; empresa niega acusaciones

El candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la alianza opositora RescateRD, Domingo Contreras, tronó en contra del contrato de la actual gestión de la Alcaldía del Distrito Nacional con la empresa que tiene bajo su responsabilidad la limpieza y mantenimiento de los imbornales, colectores y pozos filtrantes de la capital.

Contreras difundió un video en las redes sociales en el que denuncia que la Alcaldía, encabezada por Carolina Mejía adjudicó de "manera irregular al Grupo Lackey por un monto superior a los RD$155 millones, la limpieza de los imbornales y filtrantes" y que no cumple. Además, señaló que esta empresa no aparece en el domicilio que expone y que no se dedica a la ingeniería hidráulica, civil o ambiental, "para poder gestionar el mantenimiento del drenaje pluvial del Distrito Nacional".

Grupo Lackey responde y dice su registro incluye servicios de aseo

Luego de estas declaraciones, el Grupo Lackey emitió una nota de prensa en el que niega las acusaciones de Contreras. Lo primero que niega es que la empresa no esté dedicada a labores relacionadas al concepto por el que fue contratada.

Lackey indicó que su objeto social, conforme al Registro Mercantil No. 127803SD, incluye la prestación de servicios de aseo y limpieza profesional en interiores y exteriores; eliminación y tratamiento de desechos, limpieza y mantenimiento de imbornales, colectores y pozos filtrantes, entre otros rubros.

En tal sentido, el grupo empresarial explicó que "como proveedores del Estado han participado de manera legítima en procesos de licitaciones públicas de la Alcaldía del Distrito, para el Gran Santo Domingo, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos y documentos legalmente exigidos para los fines".

Sobre el no cumplimiento del contrato, Lackey aseguró que el servicio que proveen de limpieza y mantenimiento de imbornales y filtrantes con sus camiones succionadores, es realizado dando cumplimiento a un calendario de trabajo que les provee la Alcaldía, conforme a lo contratado.

"Los trabajos realizados son notificados a través de informes diarios y reportes mensuales que entregamos a la Alcaldía con sus respectivas documentaciones, avalando lo realizado; de igual forma, la Dirección de Obras Comunitarias de la Alcaldía supervisa y fiscaliza constantemente. Este protocolo debe cumplirse previo la facturación de los servicios ejecutados", precisó la entidad constituida desde 2016.

Alcaldía no reacciona

Ante las graves acusaciones que hizo Contreras en sus plataformas digitales, culpando a la gestión de Mejía del caos del drenaje pluvial, ni la Alcaldía del Distrito Nacional ni su alcaldesa habían emitido respuesta hasta el momento de publicar esta información.