Lo que haría Junior Santos en primeros 100 días si gana elecciones en Los Alcarrizos

Con una experiencia de 18 años en la gestión municipal de Los Alcarrizos -de los que se cuentan tres períodos consecutivos al frente de la alcaldía-, Junior Santos apuesta por una propuesta enfocada en el saneamiento, seguridad y desarrollo de ese territorio.

De ser escogido nuevamente como alcalde, el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) promete que en sus primeros 100 días convocará a la licitación de dos proyectos importantes que buscan resolver el problema de residuos sólidos en la demarcación.

La primera de estas licitaciones constituye una propuesta de tercerización de los servicios de recolección de residuos sólidos, con la intención de contratar a entidades con mayores niveles de especialización para la gestión integral de los desechos.

"En el mundo, la tercerización es la solución de los servicios de ese tipo, porque la alcaldía no tiene cómo sustentar el mantenimiento de una flotilla de camiones", dijo.

"Vamos a llamar a la población, a la comunidad organizada y al partido a una gran jornada de saneamiento " Junior Santos Candidato a alcalde “

Santos expresó que el tema de la basura es una grave problemática que afecta a la comunidad y que la actual gestión no ha abordado porque se ha limitado a transportar los desperdicios a los centros de depósito.

La segunda oferta pública busca la creación de una planta que pueda valorizar el proceso de acopio y destino final de los residuos, con el interés de que se pueda sacar un mayor beneficio de esta actividad.

"En los primeros 100 días también vamos a llamar a una licitación para la propuesta de la construcción de una planta de clasificación de desechos sólidos", precisó.

Intensificar los esfuerzos para la recogida de basura, el rescate de edificaciones, programas interinstitucionales y diálogos con los comunitarios son varias de las propuestas que lleva Santos para los moradores de Los Alcarrizos.

Calificó a la actual administración del cabildo como desalineada de los proyectos de desarrollo que tiene programado el gobierno central para con la localidad.

Atraer inversión

En esta oportunidad, Junior Santos plantea que desde el ayuntamiento se trabajará en fomentar la inversión en el municipio para la creación de empleos directos.

Leonel debió retirarse

Junior Santos contó en El Cafecito de Diario Libre que rechazó la oferta de ser candidato por el partido Fuerza del Pueblo (FP) porque no está de acuerdo con el hecho de que Leonel Fernández busque ser presidente de nuevo y porque prefería una alianza con el PRM. Para él, Fernández debió abandonar la ambición de poder para ser un mediador. Por negarse a esta oferta de Miguel Vargas, dice que abandonó el PRD.

"Yo le planteé que no, porque el que no está dispuesto a dar no debe de recibir y yo no estaba en disposición de apoyar un retorno de Fernández a cambio de que me apoyara a la alcaldía", narra Santos.

Afirma que "Fernández debió de convertirse en una especie de oráculo en el que, ante cada conflicto del país, todos los líderes pudieran ir, pero para eso él tenía que despojarse de la ambición de ser presidente".

Por eso, considera que el expresidente "le haría más aportes al país desde la Funglode que desde una aspiración a la Presidencia".

Según su análisis, una alianza con el PRM hubiera ganado las alcaldías de Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Boca Chica y Los Alcarrizos. Pero Miguel Vargas prefirió pactar con FP y el PLD.