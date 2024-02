Ulises Rodríguez: "De una alcaldía hostil con el Gobierno a una amigable"

El Ayuntamiento de Santiago no es lo que mucha gente cree. La basura solo se recoge en el casco urbano, no se cumple el presupuesto participativo, no se invierte en deportes, no se escucha a las juntas de vecinos, los mercados están colapsados, no se hace nada para aliviar el gran problema del tránsito y la Alcaldía está cerrada a la comunidad.

Este es el diagnóstico que hace Ulises Rodríguez de la gestión de Abel Martínez al frente del gobierno municipal de la Ciudad Corazón. Está seguro de que la percepción que tiene mucha gente sobre su ciudad es fruto de una campaña publicitaria.

Rodríguez es el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que quiere solucionar el caos que, dice, impera en Santiago. Asegura que durante los ocho años de Martínez "no se ha resuelto un solo problema" y que, al contrario, "todo se ha agravado".

También acusa al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de obstaculizar al Gobierno central en la ejecución de proyectos, lo cual él promete cambiar.

"Nosotros vamos a cambiar la forma, el manejo de la alcaldía. De una alcaldía controversial, de relaciones crispantes, chocante con otras instituciones públicas, sobre todo con el Gobierno, a una alcaldía amigable", indica Rodríguez.

Culpa a Martínez de obstruir la ampliación y embellecimiento de la entrada de Santiago. "Fue un conflicto, un enfrentamiento, Obras Públicas-Ayuntamiento, para poder hacer esa obra", señala.

"Yo no puedo hacerle un desaire a un presidente que es, quizás, quien más me puede ayudar a mí por un asunto de inversiones. Yo le tomo la palabra al presidente que dice que necesita a alguien que le facilite las cosas para poder canalizar las inversiones", comentó el político.

Descuido

En un diálogo con Diario Libre, Rodríguez describió a un Santiago abandonado. Dice que la basura se recoge en el casco urbano, que miran los visitantes y turistas, pero en los barrios se acumula por todas partes.

Los mercados municipales también estarían en ruinas, llenos de basura y aguas putrefactas. El primero de ellos es el más grande de Santiago: el Hospedaje Yaque. La prensa se ha hecho eco de la situación crítica en que está y las quejas de los usuarios.

Deporte y seguridad

Rodríguez aspira a mejorar la seguridad ciudadana con la instalación de cámaras de vigilancia, con sus centros de monitoreo, y la iluminación de puntos críticos. También quiere reactivar la promoción del deporte, un aspecto sobre el cual, según él, esta gestión "no ha hecho absolutamente nada".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/imagen-a20190627t113502-m-172-16-22-44-bo-661-483-14-f.jpg Carros de concho.

El grave problema del tránsito Ulises Rodríguez atribuye el caos en el tránsito de Santiago a la falta de planificación del Ayuntamiento. Sostiene que, por no coordinar con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en Santiago todavía no se instalan los semáforos inteligentes. Su plan es trabajar con el Gobierno central en la creación de corredores, junto a los empresarios que trabajan en este sector, para hacer posible una red interconectada con el Monorriel y el Teleférico como columna vertebral. Considera que se debe proteger los empresarios (sindicalistas) del transporte y los choferes, muchos de los cuales serían pensionados por décadas de servicio. En lo inmediato, promete varias soluciones: cambios de vía, señalización, semaforización y completar la instalación de semáforos. De acuerdo a sus cálculos, hace falta poner estos dispositivos en más de 50 intersecciones.